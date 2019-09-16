Le Figaro разобралась, стоит ли бояться «путинских суперракет»

В прошлом году президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва ведёт разработку целого «арсенала» ракет нового поколения, которые называли «неуязвимыми» для ПРО противника — однако реальность это или «обманка» — не вполне ясно, пишет Le Figaro. По данным издания, эксперты не уверены в истинном предназначении программ разработки соответствующих вооружений, однако предполагают, что они могут говорить о желании России занять «позицию силы» после возобновления стратегического диалога с Соединёнными Штатами.

В прошлом году президент России Владимир Путин объявил о том, что Москва ведёт разработку целого «арсенала» ракет нового поколения, которые называли «неуязвимыми» для ПРО противника — однако реальность это или «обманка» — не вполне ясно, пишет Le Figaro. По данным издания, эксперты не уверены в истинном предназначении программ разработки соответствующих вооружений, однако предполагают, что они могут свидетельствовать о желании России занять «позицию силы» после того, как будет возобновлён стратегический диалог с Соединёнными Штатами.

Архитектура безопасности, сложившаяся в мире после завершения холодной войны, «начинает напоминать поле с развалинами», констатирует корреспондент французской газеты Le Figaro. Как напоминает журналист, в прошлом году и США, и Россия друг за другом отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещал обеим странам использовать ракеты с дальностью между 500 и 5 тыс. км; между тем, угроза нависла и над другим «столпом» безопасности — договором СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году. Впрочем, подобная ситуация «обрушения» сопровождается «попустительством» со стороны Москвы и Вашингтона — как утверждают эксперты, и там, и там считают, что теперь получат возможность далее развивать свои программы, говорится в материале. В частности, 18 августа прошлого года США провели первые испытания ракеты средней дальности с момента окончания холодной войны. Наконец, на поле появился и третий игрок — Китай, имеющий более 2600 ракет средней и меньшей дальности, которых достаточно, чтобы и поставить под вопрос доминирование США в Тихом океане, и достать до восточной части России, предупреждает автор.

В России уже давно ведутся жаркие споры между сторонниками контроля над вооружениями и теми, кто выступает за расширение арсеналов — и побеждают вторые, на стороне которых и ВПК, и вооружённые силы, продолжает автор. Российские власти прислушиваются ко второму лагерю ещё с 2002 года, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, чем изрядно «шокировали» Владимира Путина. Это быстро стало для Кремля «идеей-фикс», отмечает корреспондент Le Figaro. «Когда в прошлом году российский президент представлял новые ракетные системы, он подчёркивал их способность обходить ПРО противника. Большая часть этих систем вышли из кризиса ПРО между Россией и США», — подчеркнул в беседе с журналистом специалист по разоружению Стокгольмского института исследования проблем мира Пётр Топычканов.

1 марта 2018-го Владимир Путин во время ежегодного послания к Федеральному собранию подробно рассказал о разработке Россией новых ракет, говорится в материале. Российский лидер тогда показал целый «арсенал», включая ядерную торпеду «Посейдон», развивающую благодаря ядерной двигательной установке скорость до 200 км/ч под водой и несущую ядерную боеголовку, способную вызывать «радиоактивное цунами» для уничтожения портов и военно-морских баз; сверхзвуковой планер «Авангард», оснащающийся как обычными, так и ядерными зарядами и запускающийся при помощи баллистических ракет; лазерный комплекс «Пересвет», ослепляющий даже новейшую электронику противника; и, наконец, сверхзвуковую высокоточную ракету «Кинжал», перечисляет автор. Между тем, больше всего внимания привлёк «Буревестник» — крылатая ракета с ядерной двигательной установкой, летящая на высоте от 50 до 100 м от земли вне зоны видимости радаров и имеющая практически неограниченную дальность, что позволяет ей преодолевать любую противоракетную оборону. Владимир Путин называл эту ракету «неуязвимой», подчёркивается в материале.

«Вы будете ждать, что она прилетит с территории России, — а она облетит Землю и с запада подойдёт», — цитирует Le Figaro главного редактора журнала «Арсенал отечества» Виктора Мураховского. По его словам, новые комплексы являются продуктом нескольких десятков программ, начатых ещё в 80-е годы в ответ на объявленные президентом США Рональдом Рейганом «звёздные войны». «Характеристики этих вооружений обнародованы не были, но я бы не сказал, что они представляют настоящий прорыв в технологии и стратегии», — в свою очередь отметил в интервью Le Figaro исследователь Института исследований проблем мира и политики безопасности (IFSH) при Гамбургском университете Дмитрий Стефанович. По мысли исследователя, российские новинки выделяются лишь тем, что «используют лучшие элементы уже существующих технических решений, которые оптимизируются посредством применения новых материалов и миниатюризации».

Хотя имена для новых комплексов были определены при помощи интернет-голосования, вокруг них поддерживается ореол «скрытности», отмечает корреспондент Le Figaro. Как предполагают эксперты, российские вооружённые силы и предприятия ВПК работают над этими ракетами и их развёртыванием «с удвоенной силой». «Но будут ли эти комплексы в конечном счёте приняты на вооружение — или на деле они представляют собой лишь операцию по дезинформации?» — вопрошает автор материала.

По словам одного из опрошенных Le Figaro специалистов, планер «Авангард» уже принят на вооружение и будет развёрнут уже в этом году, а к 2027-му рассчитывается достигнуть количества планеров в 10—12 единиц. Ракета «Сармат» должна будет в нынешнем году пройти испытание, а к 2021—2022 году их будет от трёх до пяти. Торпеда «Посейдон» уже прошла испытания, но её носитель ещё не построен. Что до «Буревестника», российская сторона утверждает, что ракета успешно прошла испытания, тогда как Вашингтон уверяет, что испытаний было пять и все они закончились неудачей. В любом случае 8 августа этого года в ходе ракетных испытаний на севере России произошёл взрыв, приведший к гибели нескольких человек и вызвавший повышение радиационного фона, но было ли это связано с «Буревестником» — неясно, говорится в статье.

Многие эксперты высказывают по поводу «Буревестника» сомнения, подчёркивает автор материала. Как полагает Дмитрий Стефанович, данная ракета, разработанная в качестве «оружия возмездия», «скорее всего, не будет производиться серийно и, возможно, даже не будет развёрнута». Исследователь не исключает, что ракета может в один прекрасный момент сыграть какую-то стратегическую роль, но убеждён, что прежде всего она «будет оставаться демонстрирующим технологии прототипом, особенно в том плане, где её задачи можно будет выполнять при помощи менее продвинутых средств».

По словам Стефановича, говорить в нынешнем контексте о гонке вооружений пока рано — скорее речь идёт о конкуренции между военными технологиями с целью не добиться полного доминирования на поле боя, а заполучить определённые технические преимущества. «Гонка никогда и не прекращалась, просто количество уступило место качеству», — ответил на тот же вопрос журналиста Le Figaro Виктор Мураховский. В целом многие эксперты согласны в том, что, хотя Москва в последние годы «военизировала», свою внешнюю политику, у неё в любом случае не будет средств на развёртывание полноценной стратегической гонки, и это — одна из причин, по которым Россия до сих пор заинтересована в сохранении контроля над вооружениями при условии, что это послужит её интересам.

Официальная позиция Москвы заключается в том, чтобы не исключать возможность переговоров в будущем, но при этом не выступать с подобными инициативами первой и соблюдать «сдержанность» в плане развёртывания ракет, но лишь в том случае, если по аналогичным правилам будут играть США, полагает корреспондент Le Figaro. «Решение о принятии на вооружение «суперракет» будет приниматься в зависимости от того, как пройдут переговоры с США об ограничениях для систем ПРО», — полагает Виктор Мураховский. По его мысли, новые комплексы являются для российских властей скорее «аргументами для переговоров», а не чем-нибудь ещё.

«В диалоге с США Россия имеет не слишком интуитивно понятную логику, — полагает заместитель директора франко-российского аналитического центра «Обсерво» Игорь Деланоэ. — Речь идёт не о повторном запуске гонки вооружений через строительство миллионов танков, а о том, чтобы продемонстрировать американцам, что Москва может обойти их противоракетную оборону и что любые попытки её укрепить обречены на провал».