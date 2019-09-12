CNBC: российская ракета «неограниченной» дальности будет готова к 2025 году

Согласно отчётам американской разведки, российская крылатая ракета «неограниченной» дальности с ядерной энергоустановкой будет готова к введению в строй к 2025 году. Как пишет CNBC, по словам экспертов в вопросах национальной безопасности, несмотря на все неудачи, Путин намерен вкладывать средства в подобное оружие чтобы одолеть американские системы противоракетной обороны.

Согласно оценке американской разведки, несмотря на несколько неудачных испытаний, российская крылатая ракета «неограниченной» дальности с ядерной энергоустановкой будет готова в течение следующих шести лет, то есть немного раньше, чем сообщалось прежде. Как пишет CNBC, сообщения о новых сроках готовности этих крылатых ракет прозвучали несмотря на то, что Кремлю ещё только предстоит провести успешные испытания после нескольких неудачных попыток, о чём сообщили источники, ознакомившиеся с отчетом разведки.

Как пишет издание, в марте 2018 года президент России Владимир Путин представил несколько видов новейшего сверхзвукового оружия, а также крылатую ракету «Буревестник». Путин заявил, что для этой ракеты с ядерной энергоустановкой характерна неограниченная дальность. Испытания ракеты «Буревестник» прошли один раз ранее в этом году и ещё четыре раза с ноября 2017 по февраль 2018 года, однако все испытания, по данным американской разведки, завершились провалом.

По словам экспертов в вопросах национальной безопасности, «несмотря на все неудачи», Путин намерен вкладывать средства в подобное оружие.

«Россия намерена вложить огромные средства в новые системы, подобные этим, чтобы одолеть американские системы противоракетной обороны. Мы движемся в сторону гонки вооружений. Личная дружба Трампа с Путиным не может служить заменой договорам, которые сдерживали ядерные сверхдержавы. Что бы ни говорили эти лидеры, вооружённые силы Америки и России тратят миллиарды на новое ядерное оружие, направленное друг против друга», — считает Джеффри Льюис, эксперт по ядерному оружию из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее.

Джошуа Поллак, эксперт по вопросам распространения ядерного оружия и редактор Nonproliferation Review, назвал стратегию Путина «самоуничтожением», добавив, что обычно требуется очень много времени, чтобы разработать такие «экзотические новые технологии», как эта крылатая ракета.

«Практически все, что он демонстрировал, было создано, чтобы так или иначе обходить американские системы противоракетной обороны. Их нынешнее поколение межконтинентальных баллистических ракет способно без труда справиться с этой задачей. Однако, возможно, он предвидит появление нового поколения оборонных технологий и пытается действовать на опережение», — заявил Поллак.