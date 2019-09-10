CNN: Трамп преуменьшает угрозу ракетных испытаний КНДР, но эксперты бьют тревогу

Южнокорейские военные эксперты предупреждают о стремительном развитии ракетного потенциала Северной Кореи, где уже способны обходить системы ПРО, сообщает CNN. Тем не менее телеканал отмечает, что президент США Дональд Трамп склонен умалять существующую угрозу, а обычные жители Южной Кореи предпочитают думать о более насущных проблемах.

Президент США преуменьшает угрозу, которую представляют недавние ракетные испытания Северной Кореи, так как, по словам Пентагона, речь идёт об оружие малой дальности. Однако южнокорейские военные эксперты предупреждают, что у них есть доказательства, подтверждающие, что президент должен уделять больше внимания усилению ракетного потенциала Пхеньяном. С подробностями наш корреспондент Дэвид Кулвер.

Дети в столице Южной Кореи наслаждаются облегчением в жару, местные жители и туристы ищут тенёк, прогуливаясь по оживлённым южнокорейским улицам, однако многие здесь не могут укрыться от страхов перед неопределённым будущим.

СОН ИК ХЁН, местный житель: Я студент и скоро окончу университет, поэтому меня, прежде всего, беспокоит поиск работы.

ДЭВИД КУЛВЕР, корреспондент CNN: Это может показаться странным, экономические страхи превалируют над обеспокоенностью относительно военного конфликта.

Однако в связи с новыми ракетными пусками южнокорейские эксперты по вопросам обороны опасаются, что военный потенциал Северной Кореи стремительно укрепляется.

КАН ЧЕ, бывший старший директор Совета национальной безопасности Южной Кореи: Данное изображение доказывает, что северокорейские ракеты обладают высокой точностью.

Кан Че, бывший старший директор Совета национальной безопасности Южной Кореи, анализировал многочисленные ракетные пуски, осуществлённые Северной Кореей с начала мая.

КАН ЧЕ: Это очень творческое и креативное мышление.

Кан Че указывает на этот модернизированный лесовоз как на пример. По его словам, это позволяет использовать подвижные пусковые установки, что снижает время оповещения.

ДЭВИД КУЛВЕР: Они взяли грузовик, предназначенный для древесины, деревьев…

КАН ЧЕ: Да.

ДЭВИД КУЛВЕР: И превратили его в пусковую установку?

КАН ЧЕ: Да.

ДЭВИД КУЛВЕР: Успешно?

КАН ЧЕ: Успешно.

С конца 2017 года и на протяжении всего 2018 года саммиты затмили демонстрацию военной мощи Северной Корее. В то же время генерал Винсент Брукс подсчитывал дни, когда КНДР совершали очередную провокацию.

ВИНСЕНТ БРУКС, отставной генерал армии США: Каждый день подсчёта помог понять, что, да, это правда.

Он остановил подсчёт на 520-м дне. 4 мая Северная Корея вновь приступила к ракетным испытаниям.

ВИНСЕНТ БРУКС: Их возможности, которые требуют профессионального военного реагирования, продолжают расширяться.

По словам чиновников, северокорейские пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Президент Трамп заявляет, что они не нарушают соглашение, которое он заключил с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы никогда не ограничивали ракеты малой дальности. Посмотрим, что будет. Множество стран осуществляют испытания таких ракет.

При этом ракеты малой дальности могут достичь Южной Кореи и Японии.

ВИНСЕНТ БРУКС: Эти ракеты действительно угрожают нашим важнейшим союзникам.

Генерал Брукс утверждает, что уверен в способности альянса США и Южной Кореи спасти полуостров.

ВИНСЕНТ БРУКС: Откровенно говоря, северокорейские испытания помогают нам понять возможности системы.

Кан Че полагает, что КНДР практически усовершенствовали способность обходить системы противоракетной обороны.

КАН ЧЕ: Они летают на очень низкой высоте, а потом попадают точно в цель.

На улицах Южной Кореи местные жители предпочитают не зацикливаться на потенциальных угрозах...

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Ракетные пуски — явление обычное, так что я не особо беспокоюсь из-за них.

…всё это время надеясь, что следующее поколение ждёт спокойствие вместе с их северными соседями.

Дэвид Кулвер, CNN, Сеул, Южная Корея.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 09 сентября 2019 года.