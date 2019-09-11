CNN: Северная Корея совершенствует свой ракетный арсенал, а США ей не мешают

Несмотря на вроде бы дипломатичный настрой Кима Чен Ына, который регулярно пишет письма Дональду Трампу, Пхеньян продолжает совершенствовать свои ракетные технологии — в последние месяцы он провёл больше 20 испытательных пусков ракет трёх новых типов, сообщает CNN. При этом США не предпринимают по этому поводу никаких мер: в отличие от экспертов, президент Трамп убеждён, что речь идёт о неопасных и самых обыкновенных ракетах малой дальности.

Северокорейские СМИ сообщают, что в стране под личным наблюдением Кима Чен Ына состоялись испытательные стрельбы, как утверждается, «сверхкрупной ракетной системы залпового огня». Это — лишь последнее из целой серии испытаний оружия, предпринятых Северной Кореей. Как сообщает корреспондент CNN Брайан Тодд, ракетные пуски — это «дипломатический гамбит», которым без стеснения пользуется Северная Корея, однако этот гамбит, судя по всему, работает.

Всего через несколько часов после того, как режим Кима Чен Ына опубликовал заявление о том, что он готов вновь начать переговоры с США, северокорейский диктатор снова дал приказ запустить две ракеты малой дальности в Японское море. Как сообщил CNN чиновник американского правительства, речь идёт о ракетах того же типа, которые Пхеньян неоднократно запускал в течение последних недель.

Как поясняют в интервью нашему каналу эксперты, Северная Корея применяет «дипломатию шантажа» — и, по их мнению, этот метод срабатывает, позволяя Киму Чен Ыну добиваться своего.

МАЙКЛ ГРИН, Центр стратегических и международных исследований: Стиль переговоров Северной Кореи заключается в том, чтобы грозить уничтожением, проводить ракетные испытания в качестве козыря для переговоров. Их за это не наказывают, а это даёт Пхеньяну стимул продолжать в том же духе.

А не наказывают Кима, по мнению аналитиков, потому, что президент Трамп неоднократно преуменьшал значение севекорейских испытаний ракет малой дальности, которых Пхеньян с мая провёл почти два десятка.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Ему нравится проводить испытания ракет — но мы ведь и не накладывали ограничений на ракеты малой дальности. (…) Это ракеты малой дальности — и притом самые обыкновенные.

Однако эксперты по ракетам подчёркивают, что это не так — по их словам, Ким Чен Ын, отправляя Трампу письма и рассказывая о «большом торге», одновременно развивал три типа ракет малой дальности, несущих серьёзную угрозу для сил США в Азии и союзников Вашингтона.

РИЧАРД ФИШЕР, Международный центр анализа и стратегии: Два из них способны маневрировать — то есть, эти ракеты могут осложнять задачу по их перехвату для американских и южнокорейских средств ПРО. Между тем, в конечном счёте все эти ракеты помогут Северной Корее отточить навыки по производству твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет, нацеленных на США.

По оценкам одной группы экспертов в области ракетного вооружения, испытанные Кимом недавно ракеты малой дальности способны достигать шесть баз США в Южной Корее и ещё двух в Японии. Но и этим угроза не ограничивается.

РИЧАРД ФИШЕР: В итоге их можно будет оснастить тактическими ядерными боеголовками.

Как рассказывают CNN эксперты, хотя Киму Чен Ыну пока и не удалось добиться от американцев так нужной ему «большой ядерной сделки», но с теми договорённостями, которых он уже достиг, он использует все эти угрозы в свою пользу.

МАЙКЛ ГРИН: Это даёт им возможность и дальше совершенствовать ракеты, наращивать свои возможности. Они проталкивают мяч дальше по полю — на два метра, на три, и так далее, а мы по этому поводу никаких шагов не принимаем. Так что они будут и дальше не высовываться и наращивать свой арсенал.

БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Пока США и Северная Корея делали дипломатические шаги навстречу друг другу, Пхеньян совершенствовал свою способность грозить Америке и в других областях: по оценке чиновников американских разведслужб, с момента встречи Кима и Трампа в прошлом году, КНДР успела произвести достаточно топлива, чтобы произвести сразу несколько новых боеголовок. Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2019 года.