Hürriyet: турецкие военные обучаются в России обращению с С-400

Военнослужащие ВВС Турции начали проходить в России обучение обращению с комплексами С-400, сообщает Hürriyet Daily News. По словам главы государственного оборонного предприятия Турции Исмаила Демира, приобретённые у России ракетные системы ПВО будут полностью готовы к использованию к апрелю 2020 года.

Персонал военно-воздушных сил Турции проходит обучение обращению с системами ПРО С-400 в России, сообщает Hürriyet Daily News.

«Обучение по С-400 началось в Гатчине, Россия, с участием персонала командования ВВС в рамках проекта системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса действия», — говорится в недавнем сообщении Министерства обороны Турции.

Как напоминает турецкая газета, Анкара получила свои первые российские ракеты С-400 в июле. Поставка первой батареи была завершена 25 июля. Вторая партия оборудования комплексов была получена 27 августа. Поставки будут продолжаться ещё около месяца.

Посчитав, что усилия, направленные на приобретение ракетной системы ПВО у союзника в лице США затянулись и не ведут к успешному завершению сделки, Турция в апреле 2017 года подписала с Россией контракт на приобретение противоракетных комплексов С-400. Официальные представители США выступали против развёртывание российской системы. Они утверждали, что С-400 несовместимы с системами НАТО и вызовут риск утечки данных по современным самолётам F-35.

Между тем, Турция подчеркнула, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО, а потому не смогут представлять какую-либо угрозу для альянса или его вооружений. Анкара даже попросила создать комиссию для прояснения любых технических вопросов, но США пока не ответили на это предложение. Комплексы С-400 считаются одной из самых совершенных ракетных систем в мире, способных одновременно отслеживать несколько целей, подчёркивает издание.

Тем временем, глава государственного оборонного предприятия Турции Исмаил Демир заявил, что С-400 будут полностью готовы к использованию, включая завершение учебных и иных мероприятий, в апреле 2020 года. По его словам, закупка первой и второй батарей будет завершена до конца сентября. Первая установка будет осуществлена до конца 2019 года. Однако, учитывая необходимость обучения и отладки программного обеспечения, комплексы будут в полном объёме доступны для использования к апрелю 2020 года.

На следующем этапе будет осуществлена поставка третьей и четвёртой батарей С-400, которую планируется завершить к концу 2020 года. Демир подчеркнул, что противоракетные системы ПВО были крайне необходимы вооружённым силам Турции: их приобретения требовали все армейские подразделения на протяжении многих лет.

Что касается возможной закупки российских истребителей Су-35 и Су-57, принятие подобного решения — длительный процесс, зависящий от многих аспектов, но Турция рассматривает все предложения, отметил Демир. «Покупка сложных систем, таких, как самолёты, не похожа на покупки в продуктовом магазине. Это процесс, требующий многих долгих переговоров и анализа. Мы установили первые контакты», — заявил он.

По мнению Демира, Су-35 могут быть лишь временным решением, потому что эти самолёты являются истребителями и по этой причине не могут в полной мере соответствовать эксплуатационным требованиям Турции. Он пояснил, что Турция продолжает работать над созданием собственных самолётов с использованием технологии истребителей, однако дорожная карта, включающая в себя совместные работы над истребителями, может быть более разумной. «Здесь действительно важны самодостаточность и независимость Турции, — считает Демир. — На данном этапе нам необходимо подробно поговорить о том, какую поддержку будет оказывать страна-партнёр в каких аспектах и какие преимущества будут получены».