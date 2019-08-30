Hürriyet: Турция может рассмотреть альтернативы F-35

Если Турция не сможет получить американские истребители F-35, страна готова рассмотреть альтернативные варианты, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Между тем, глава минобороны США Марк Эспер подчеркнул, что Анкара должна выбрать между F-35 и российскими ЗРК С-400. Впрочем, надежда на компромисс между США и Турцией по-прежнему существует, отмечает издание.
Турции нужны боевые самолёты, пишет Hürriyet Daily News. В случае, если ей не удастся получить американские истребители F-35, страна готова к поиску альтернатив, однако такой сценарий не является предпочтительным: об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
По словам Чавушоглу, Турция по-прежнему остаётся частью программы F-35, несмотря на давление, оказываемое США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400.
Касательно отношений с Россией Чавушоглу отметил, что «Турция имеет хорошие экономические отношения с Россией». Он также добавил, что потенциальные осложнения, связанные с событиями в Сирии, могут быть разрешены с помощью сочинского и астанинского форматов.
Между тем, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция сможет получить F-35 только при условии отказа от С-400. «Я очень ясно выразился, как в публичных комментариях, так и в беседе с моим турецким коллегой: либо F-35, либо С-400. Одно из двух», — приводит издание цитату Эспера.
Как пишет Hürriyet Daily News, существует надежда на компромисс, в рамках которого Турция сохранит у себя С-400, но будет держать системы в деактивированном состоянии и сможет получить F-35. Издание отмечает, что Дональд Трамп не раз говорил о своём нежелании наказывать Анкару за покупку С-400. Тем временем, в Турцию поступила уже вторая партия российских ЗРК.
В Центре Хруничева сообщили, что продолжительность выведения американского технологического спутника Mission Extension Vehicle-1 ракетой-носителем «Протон-М» с космодрома Байконур, запланированного на 30 сентября, должна составить рекордные 15 часов 54 минуты.
Глава британского МИД Доминик Рааб намерен обсудить в Хельсинки с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, министром иностранных Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини Иран.
Президент США Дональд Трамп объяснил, что отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что ВСУ обстреляли посёлок Зайцево под Горловкой.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что на прошедших в Минске переговорах белорусского лидера Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и возможность привлечения Соединённых Штатов к этому урегулированию.
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ имени Баумана, начальник Центра наземных испытаний и экспериментальных исследований ОАО «Молния» Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал срабатывание аварийной сигнализации на Международной космической станции (МКС) из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.