Hürriyet: Турция может рассмотреть альтернативы F-35

Если Турция не сможет получить американские истребители F-35, страна готова рассмотреть альтернативные варианты, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Между тем, глава минобороны США Марк Эспер подчеркнул, что Анкара должна выбрать между F-35 и российскими ЗРК С-400. Впрочем, надежда на компромисс между США и Турцией по-прежнему существует, отмечает издание.

Турции нужны боевые самолёты, пишет Hürriyet Daily News. В случае, если ей не удастся получить американские истребители F-35, страна готова к поиску альтернатив, однако такой сценарий не является предпочтительным: об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, Турция по-прежнему остаётся частью программы F-35, несмотря на давление, оказываемое США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400.

Касательно отношений с Россией Чавушоглу отметил, что «Турция имеет хорошие экономические отношения с Россией». Он также добавил, что потенциальные осложнения, связанные с событиями в Сирии, могут быть разрешены с помощью сочинского и астанинского форматов.

Между тем, министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция сможет получить F-35 только при условии отказа от С-400. «Я очень ясно выразился, как в публичных комментариях, так и в беседе с моим турецким коллегой: либо F-35, либо С-400. Одно из двух», — приводит издание цитату Эспера.

Как пишет Hürriyet Daily News, существует надежда на компромисс, в рамках которого Турция сохранит у себя С-400, но будет держать системы в деактивированном состоянии и сможет получить F-35. Издание отмечает, что Дональд Трамп не раз говорил о своём нежелании наказывать Анкару за покупку С-400. Тем временем, в Турцию поступила уже вторая партия российских ЗРК.