National Interest: вместо гонки за гиперзвуковым оружием России и Китая Америке лучше сосредоточиться на ПРО

Необходимость догнать Россию и Китай в сфере гиперзвукового оружия не является достаточным основанием для разработки США собственных гиперзвуковых ракет, пишет The National Interest, ссылаясь на мнение бывшего генерал-лейтенанта армии США Томаса Фоера. Фоер считает, что вместо этого американской армии надо сосредоточиться на развитии систем ПРО.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Томас Фоер высказал предположение, что американской армии не стоит концентрироваться на разработке гиперзвуковых вооружений, пишет The National Interest.

По мнению Фоера, Вашингтон имеет амбициозные планы по созданию разных видов супероружия, однако редко имеет представление об их реальном применении. Он отмечает, что одним из основных мотивов США является неистовое желание догнать Россию и Китай в сфере гиперзвуковых ракет.

Как отмечает издание, Россия уже обладает несколькими видами гиперзвуковых ракет, включая авиационный комплекс «Кинжал», противокорабельную ракету «Циркон» и управляемый блок «Авангард». Фоер отмечает, что ни один из этих видов вооружений ещё ни разу не был испытан в реальном бою. Несмотря на это, американское командование боится, что гиперзвуковые ракеты слишком быстры для систем ПРО и не могут быть ими перехвачены. Согласно нынешним планам, первая батарея американских наземных гиперзвуковых ракет должна быть развёрнута в 2023 году.

Фоер отмечает, что принятие на вооружение гиперзвуковых ракет может иметь для США ряд непредвиденных последствий — к примеру, соперничество между различными родами войск. В частности, атаки с дальним радиусом действия ранее были обязанностью ВВС: появление гиперзвуковых ракет может быть воспринято ими как угроза.

Как считает Фоер, одного лишь обоснования в необходимости догонять Россию и Китай недостаточно для принятия на вооружение гиперзвуковых ракет. «Я понимаю, зачем они нужны Китаю. Возможно, для того, чтобы преодолевать американские системы ПРО и выводить из строя ключевые объекты, такие как авианосцы и командные центры. Но у России нет продвинутых систем ПРО — в чём тогда план США?» — приводит The National Interest слова Фоера.

Вместо разработки гиперзвуковых ракет, США могут сконцентрироваться на развитии систем ПРО, считает Фоер. Как отмечает издание, Пентагон уже работает в данном направлении.