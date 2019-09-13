National Interest: вместо гонки за гиперзвуковым оружием России и Китая Америке лучше сосредоточиться на ПРО
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин прокомментировал в беседе с RT намерение Минобороны Украины напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент США Дональд Трамп прокомментировал предположения о том, что израильская разведка могла разместить устройства для наблюдения «по всему Вашингтону».
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступил против возможного изменения формата матчей в мужском одиночном разряде на турнирах серии Большого шлема.
Так называемая администрация лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии, которая подконтрольна незаконным вооружённым формированиям, не пустила автобусы ООН для вывоза временно перемещённых лиц, которые хотят покинуть лагерь.
Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция обходится стране в $300 млрд ежегодно.
Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос рассказал, что, по его мнению, нужно сделать российским бойцам вроде Александра Волкова или Хабиба Нурмагомедова, чтобы сместить Фёдора Емельяненко с трона «величайшего бойца всех времён».
Минобороны Украины намеревается напрямую закупать у США противотанковые ракетные комплексы Javelin начиная с 2019 года.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал ситуацию вокруг переговоров клуба с голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил искренний подход России в вопросе поставок систем С-400, которые Анкара была вынуждена приобрести для мира в регионе.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что военные учения, которые страна проводит на границе с Колумбией, не являются провокацией.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поставит свой титул на кон поединка с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Украина не может объявить войну России из-за того, что у той есть ядерное оружие.
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от предстоящего боя между чемпионом WBO в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым и обладателем титулов WBA, WBC и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Промоутер российского чемпиона в полутяжёлом весе по версии WBO Сергея Ковалёва высказал мнение о значимости предстоящего боя с обладателем поясов Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Первый открытый фестиваль культур народов России «Мосты народов — мосты России» открывается в Крыму. Его участниками стали десять коллективов из десяти регионов, в том числе из Башкирии, Бурятии, Дагестана, Коми, Якутии и Северной Осетии.
Власти до 2023 года направят 6,4 млрд рублей на восстановление школ и детских садов в Иркутской области, которые пострадали от летних паводков.
Ростовская область и Республика Коми заключили соглашение о взаимодействии в сфере науки, образования и социальной защиты, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на областное правительство.
Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес подтвердил факт подписания контрактов на проведение боя с обладателем титула Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянином Сергеем Ковалёвым.
Спасатели предупредили о непогоде в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что запланированный выход Великобритании из ЕС станет кульминацией континентальной трагедии.
Главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук Валерий Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление президента объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Каленкова о риске уничтожения металлургической отрасли страны в случае принятия законопроекта №1210, который вносит изменения в Налоговый кодекс Украины.
Легендарный футболист итальянского клуба «Рома» Франческо Тотти выразил поддержку Прохору из Сосновоборска, у которого возникли проблемы в школе из-за причёски в стиле шведского нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
30 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границах сектора Газа.
Председатель правления всероссийского движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с Nation News прокомментировала индексацию материнского капитала в 2020 году.
Российские фигуристы заняли весь пьедестал в мужском одиночном катании на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.
В Крыму планируют усилить меры безопасности на пляжах в ветреную и штормовую погоду, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Минкурортов.
Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главного редактора RT Маргариты Симоньян, сообщили в пресс-службе соцсети.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с ФАН прокомментировал предложение ослабить запрет на рекламу пива и отечественного вина в России.
Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
В комитете Совета Федерации по международным делам назвали «очень быстрый» метод для Киева оказаться вместе с Крымом в составе одного государства. По словам члена комитета Сергея Цекова, для этого Украине нужно «войти в состав России».
Бывший член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о его двухлетнем отстранении от любой деятельности, связанной с футболом.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о недоливе топлива на каждой пятой АЗС в России.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал запланированный выход Великобритании из ЕС, назвав его кульминацией континентальной трагедии.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение вместе со своим супругом, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, войти в тренерский штаб национальной сборной Китая по биатлону.
Француженка Татьяна Головин объявила о своём возвращении в теннис.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что обновление состава Центральной избирательной комиссии Украины может быть связано с проведением на неподконтрольных Киеву территориях выборов на российских условиях.
Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме сравнил жизнь в России и Бразилии.
Комиссия ООН по расследованию авиаударов в сирийском Идлибе начнёт работу 30 сентября. Об этом сообщил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Российская пловчиха, заместитель председателя комиссии спортсменов при Олимпийском комитете России Лариса Ильченко в беседе с ФАН прокомментировала дисквалификацию юной американки Брекин Уиллис после победы в заплыве на 100 м на соревнованиях в Анкоридже из-за слишком открытого купальника.
Форвард сборной Аргентины Луис Скола прокомментировал выход своей команды в финал Кубка мира по баскетболу 2019 года в Китае.
Королевство Марокко решительно осуждает заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о планах по возможному распространению израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан.
Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в дневное и вечернее время в субботу, 14 сентября, в Татарстане. Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Министерство финансов США призывает все страны отказаться от покупки иранской нефти. Об этом заявил помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли.
Француз Реми Каванья из команды Deceuninck — Quick-Step одержал победу на 19-м этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльты».