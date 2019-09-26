DN: неправильные пчёлы — китайские военные черпают знания из шведских университетов на благо своей «диктатуре»

В Китае граница между обычными людьми и военными зачастую размыта, однако многие из них учатся в зарубежных и в том числе шведских университетах, пишет в своей статье для Dagens Nyheter Эрик Хельмерсон. По мнению журналиста, с учётом того, что многие из этих военных впоследствии используют свои знания на благо «диктатуре», Швеции стоит помешать им «собирать заграничные цветы для китайского мёда».

В «диктаторском» Китае граница между армией и гражданским обществом зачастую размыта. В этом контексте шведским университетам не следует обучать китайских военных, пишет в своей статье для Dagens Nyheter Эрик Хельмерсон.



«Стоит подумать о том, соответствует ли это шведским интересам», — приводит журналист слова бывшего главы Службы военной разведки и безопасности Стефана Кристианссона. Об этом он написал в докладе для аналитического центра «Свободный мир». «Эти слова по-бюрократичному сдержанны. Кристианссона очень тяжело обвинить в паникёрстве», — считает автор.



Документ называется «О разведывательных угрозах Швеции», и ситуация, которая в нём описывается, не может не вызывать беспокойства. В нём Кристианссон указывает на то, что шпионская активность против Швеции только выросла.



Из 15 стран, которые «ведут в Швеции сбор разведданных», особняком стоят Россия, Иран и Китай. «О том, на что способна первая из них, мы хорошо осведомлены, что видно на примере отравления россиян Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании в 2018 году», — напоминает Хельмерсон.



Согласно докладу, российское ГРУ не утруждает себя тем, чтобы проводить свои операции тихо. «Приказы из Кремля гласят «делать свою работу и не беспокоиться насчёт политических последствий», — говорится в документе.



Однако особый интерес представляет параграф о Китае. В этой стране, как считает журналист, нет никакой границы между ведомствами «диктатуры» и её компаниями и гражданами. Китайский закон от 2017 года обязывает всех их действовать на благо разведки — вне зависимости от того, идёт речь о самом Китае или о других странах.



Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отправляет тысячи учёных в университеты по всему свету. Австралийский исследователь Алекс Йоске отмечает, что Швеция принадлежит к числу стран, куда приезжает больше всего учёных от НОАК.



Прибыв в страну назначения, «исследователи/солдаты» пользуются её знаниями и технологиями, которые впоследствии могут пойти на пользу китайской армии. В докладе этот метод описывается поэтичной фразой: «собирать заграничные цветы для китайского мёда».



В США китайские учёные, которые когда-либо служили в армии, теперь не могут получить визу. Однако в Швеции подобной практики не существует. При этом шведские университеты вообще не имеют законного права регистрировать национальность студентов.



В статье издания Universitetsläraren говорится о неком Чжане Чаофане — перспективном студенте из Китая, который получил стипендию Шведского института для изучения атомной и молекулярной физики в Уппсале.



Между тем по прошествии некоторого времени Чжан попал на страницы газеты НОАК, в которой отмечалось, что он вернулся в Китай, чтобы «посвятить всё своё время и усердие военной службе» и применить свои знания в сфере высокоточного оружия.



«И в самом деле, было бы неплохо подумать о том, соответствует ли это шведским интересам», — соглашается Эрик Хельмерсон.