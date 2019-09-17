SvD: в конфликте между США и Россией европейцы предпочли бы нейтралитет — и это тревожит

В случае возникновения конфликта между США и Россией от 53 до 85% европейцев предпочли бы сохранить нейтралитет, пишет Svenska Dagbladet со ссылкой на данные опроса Европейского совета по международным отношениям. Как отмечает шведская газета, хотя в такой ситуации Россию поддержала бы сравнительно незначительная часть европейцев, сам факт наличия таких людей не может не беспокоить.
Не так давно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при Дональде Трампе США начали представлять для ЕС такую же серьёзную угрозу, как и Китай. Такие слова лишь в очередной раз продемонстрировали, насколько отношения между Европой и Америкой просели под тяжестью политики «Америка превыше всего». Новый же опрос Европейского совета по международным отношениям показывает, что уровень поддержки США со стороны граждан ЕС и в самом деле достиг дна, пишет Svenska Dagbladet.
От 3 до 19% респондентов из 14 стран ЕС полагаются, прежде всего, на США, в то время как 25—60% рассчитывают скорее на ЕС. В случае же конфликта между США и Россией от 53 до 85% опрошенных не намерены поддерживать ни одну из сторон. Даже в Польше — стране, в которой политику США всецело одобряют, — опрошенные скорее предпочли бы от войны остаться в стороне (33% против 45%).
За исключением Словакии (20%) стремление поддержать Россию находится на ещё более низком уровне. «Тем не менее само наличие такого мнения среди респондентов не может не беспокоить», — отмечает Svenska Dagbladet.
Что же касается желания занять сторону США в конфликте с Китаем, то здесь наблюдаются схожие тенденции: нейтралитет в таком противостоянии заняли бы от 54 до 83% европейцев.
«Принимая во внимание правление Трампа в Белом доме, чувство отстранённости от США понять можно. Проблема, однако, заключается в том, — и Урсуле фон дер Ляйен следовало бы над этим поразмыслить — что в случае если какой-нибудь из членов ЕС вступит в конфликт с Россией, то Европа будет зависеть от США в плане непосредственной военной поддержки или сдерживания», — подводит итог шведская газета.
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