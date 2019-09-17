SvD: в конфликте между США и Россией европейцы предпочли бы нейтралитет — и это тревожит

Не так давно председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при Дональде Трампе США начали представлять для ЕС такую же серьёзную угрозу, как и Китай. Такие слова лишь в очередной раз продемонстрировали, насколько отношения между Европой и Америкой просели под тяжестью политики «Америка превыше всего». Новый же опрос Европейского совета по международным отношениям показывает, что уровень поддержки США со стороны граждан ЕС и в самом деле достиг дна, пишет Svenska Dagbladet.

От 3 до 19% респондентов из 14 стран ЕС полагаются, прежде всего, на США, в то время как 25—60% рассчитывают скорее на ЕС. В случае же конфликта между США и Россией от 53 до 85% опрошенных не намерены поддерживать ни одну из сторон. Даже в Польше — стране, в которой политику США всецело одобряют, — опрошенные скорее предпочли бы от войны остаться в стороне (33% против 45%).

За исключением Словакии (20%) стремление поддержать Россию находится на ещё более низком уровне. «Тем не менее само наличие такого мнения среди респондентов не может не беспокоить», — отмечает Svenska Dagbladet.

Что же касается желания занять сторону США в конфликте с Китаем, то здесь наблюдаются схожие тенденции: нейтралитет в таком противостоянии заняли бы от 54 до 83% европейцев.

«Принимая во внимание правление Трампа в Белом доме, чувство отстранённости от США понять можно. Проблема, однако, заключается в том, — и Урсуле фон дер Ляйен следовало бы над этим поразмыслить — что в случае если какой-нибудь из членов ЕС вступит в конфликт с Россией, то Европа будет зависеть от США в плане непосредственной военной поддержки или сдерживания», — подводит итог шведская газета.