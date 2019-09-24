Le Figaro: марксизм-ленинизм и учение Си — китайских журналистов проверят на знание «правильного курса»

Чтобы подтвердить свою профпригодность, журналистам из Поднебесной с октября придётся сдавать экзамен на знание основ марксизма-ленинизма и учения Си Цзиньпина, сообщает Le Figaro. По мнению издания, таким образом китайский лидер хочет усилить идеологический контроль над страной и удостовериться, что сотрудники СМИ придерживаются «правильного политического курса».

Китайским журналистам придётся сдать экзамен на знание тезисов марксизма и ленинизма, а также учения действующего председателя КПК КНР Си Цзиньпина, сообщает Le Figaro. По мнению лидера, чтобы «вести общественное мнение», сотрудники СМИ должны «придерживаться правильного политического курса».

Уже в октябре более 10 тыс. журналистов, представляющих 14 государственных ресурсов, примут участие в первом «пилотном» тестировании через специальное приложение Коммунистической партии. Затем, чтобы подтвердить свою квалификацию и иметь возможность и дальше работать в СМИ, подобный экзамен придётся сдавать журналистам по всей стране. По мнению газеты, таким образом «лидер, наиболее активно проводящий централизацию со времён Мао, закрепляет за собой идеологический контроль» над государством.

«Все СМИ должны поддерживать авторитет и единство партии», — заявил Си Цзиньпин в 2016 году. Председатель призвал руководителей новостных ресурсов модернизировать их контент, чтобы способствовать более эффективному распространению «позитивной пропаганды», особенно через мобильные устройства. И сейчас, к примеру, главная партийная газета «Жэньминь жибао» готовится к запуску нового мобильного приложения, с помощью которого она надеется привлечь более молодую аудиторию.

Экзамен, призванный «напомнить десяткам миллионов журналистов, что они находятся на службе у партии и её всемогущего генерального секретаря», длится 90 минут. Чтобы успешно пройти испытание, необходимо набрать минимум 80 баллов из 120. У проваливших экзамен будет шанс пересдать — в противном случае они могут лишиться разрешения на работу в средствах массовой информации.

Приложение, в котором журналисты будут проходить проверку, называется Xuexi Qiangguo — «изучая, усиливаем государство». В то же время в этом выражении обыгрывается и имя китайского лидера, что позволяет трактовать фразу и как «изучая Си, усиливаем государство». Между прочим, учение Си Цзиньпина с не столь давних пор прописано и в конституции страны, напоминает Le Figaro, сравнивая партийное приложение с цифровой версией знаменитой «красной книжицы» предшественника действующего председателя Мао Цзэдуна.

Как подчёркивает издание, сейчас, накануне празднований 70-летия со дня основания КНР, цензура в стране ужесточилась. В Китае и так заблокированы основные международные соцсети вроде Facebook, Twitter и Instagram, а также сайты крупных англосаксонских СМИ. Однако в последние дни сервисам VPN, с помощью которых многие в Поднебесной выходят в «большой интернет», всё труднее работать.

Суровая «киберблокада» даже вызвала раздражение у, казалось бы, тех, кто должен поддерживать действия властей. Так, главный редактор «крайне националистичной газеты» Global Times Ху Сицзинь пожаловался на своей странице в «китайском твиттере» Weibo, что с приближением праздника выйти во «внешний» интернет всё сложнее и это мешает работе журналистов.