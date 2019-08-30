Sky News Arabia: египетскую ведущую на год отстранили от эфира после критики ожирения

Высший совет по вопросам регулирования СМИ Египта принял решение отстранить от эфира известную ведущую Рихам Саид после бурных дискуссий, спровоцированных её словами о том, что люди с лишним весом становятся обузой для семьи и общества. Сама ведущая пояснила, что её заявления были вырваны из контекста — а целью программы было привлечь внимание к проблеме ожирения и стимулировать людей вести здоровый образ жизни, передаёт Sky News Arabia.

Известная ведущая Рихам Саид была официально отстранена от работы решением Высшего совета по регулированию средств массовой информации Египта после того, как её передача, в которой обсуждались проблемы ожирения и лишнего веса, вызвала в обществе ожесточённые споры. Согласно решению совета, ведущей в течение года запрещено появляться в любых видео- или аудиоэфирах, сообщает Sky News Arabia.



Это официальное решение было принято вслед за бурными дискуссиями, которые начались в соцсетях после выхода в эфир утренней программы, где Саид обсуждала со своими гостями проблему лишнего веса, поясняется в статье. Ведущая выразила мнение, что тучные люди, которые ничего не предпринимают для борьбы с ожирением и не стремятся вести здоровый образ жизни, в итоге становятся «обузой» для своих семей и всего общества. Она также отметила, что когда девушки полнеют до такой степени, что уже с трудом могут нормально ходить, это негативно сказывается и на их женской привлекательности.



Такие резкие слова популярной ведущей вызвали массу критики со стороны оппонентов, которые обвинили её в предвзятом отношении и проявлении неуважения к тем слоям населения, которые из-за сложного финансового положения не могут позволить себе заниматься спортом или лечиться от ожирения, учитывая, что лишний вес зачастую появляется из-за проблем со здоровьем. Некоторые даже назвали слова Саид «расизмом» и потребовали привлечь её к суду за издевательства, сообщает Sky News Arabia.



Другие начали, в свою очередь, резко высказывать осуждение в адрес ведущей, заявляя, что это она сама является «обузой» для общества и распространяет ложную точку зрения. В результате бурных обсуждений в соцсетях этот скандал вышел за пределы Египта, а к дискуссиям подключились другие известные арабские деятели искусства и СМИ, отмечается в статье. В результате руководство телеканала, на котором Рихам Саид вела свою утреннюю передачу, приняло решение закрыть эту программу.



В то же время сама ведущая пояснила, что вовсе не хотела кого-то унизить или оскорбить, а её слова были вырваны из контекста. Как подчеркнула Саид, целью программы было привлечь внимание к проблеме ожирения, которая широко распространена в Египте, и помочь тучным людям осознать опасность, которой они подвергают своё здоровье. Ведущая также рассказала, что она и сама когда-то страдала от лишнего веса — однако неприятный комментарий со стороны одного из популярных артистов в её адрес побудил её коренным образом изменить свой образ жизни, что позитивно отразилось и на фигуре, говорится в статье.