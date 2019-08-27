Euronews: Макрон попытался вступиться за супругу в скандальном споре с бразильцами

18:48 СМИ: «Спартак» не хочет отпускать Селихова В российских спортивных СМИ сообщили, что «Спартак» не отпустит вратаря Александра Селихова из команды в летнее трансферное окно.

18:47 В Ставропольском крае уничтожили 6,7 га дикорастущей конопли В Ставропольском крае продолжается работа по уничтожению дикорастущей конопли, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

18:47 Власти Подмосковья прокомментировали грядущий запуск МЦД Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал грядущий запуск Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает телеканал «360».

18:46 В Ставропольском крае завели дело по факту наезда полицейского автомобиля на ребёнка В Ставропольском крае завели уголовное дело по факту наезда полицейского автомобиля на девятилетнего ребёнка, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

18:46 Акция «Герои нашего времени» начнётся 3 сентября в Удмуртии Республиканская акция «Герои нашего времени» начнётся 3 сентября в Удмуртии. Запланировано несколько мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

18:40 Глава МИД Индии заявил о завершении эпохи мирового доминирования США Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что эпоха доминирования Соединённых Штатов в мировых процессах завершается.

18:39 Трамп назвал успешным саммит G7 во Франции Президент США Дональд Трамп подверг критике сообщения о том, что саммит G7 во Франции прошёл неудачно и заявил, что он прошёл отлично.

18:34 Экипажи кораблей Балтфлота провели артиллерийские и ракетные стрельбы Экипажи кораблей Балтийского флота провели артиллерийские и ракетные стрельбы, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

18:33 Эксперт оценил сообщения о «квалификационной яме» в России Доктор экономических наук, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в беседе с радио Sputnik оценил сообщение о том, что компетенции почти 34 млн человек, трудящихся в России, избыточны или недостаточны для занимаемой должности, таким образом, они попадают в «квалификационную яму».

18:32 В Национальном автомобильном союзе оценили возможность обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщение о том, что обжаловать штрафы за нарушение ПДД в России можно будет онлайн.

18:32 В Омской области проверяют сообщения о запертых детях в квартире В Омской области организовали доследственную проверку по факту сообщений СМИ о том, что в одной из квартир Центрального округа трое детей в возрасте от года до 14 лет оказались запертыми на несколько дней. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

18:31 Тренер Нурмагомедова прокомментировал возможность стычек после боя с Порье Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес прокомментировал возможность стычек после боя с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

18:30 Космический корабль Dragon отстыковался от МКС Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию (МКС).

18:27 В Госдуме заявили, что Макрон выводит Запад из «санкционной засады» Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости активизации дипломатической работы на российском направлении.

18:24 Тренер Нурмагомедова рассказал, что может помешать бойцу в поединке с Порье Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что может помешать подопечному в поединке с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

18:21 Трамп поддержал усилия Болсонару в борьбе с пожарами в Амазонии Президент США Дональд Трамп заявил, что бразильский лидер Жаир Болсонару усердно занимается тушением лесных пожаров в Амазонии.

18:18 Путин и Эрдоган наметили допмеры по борьбе с террористами в Идлибе Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, обсудили дополнительные меры по нейтрализации террористов в Идлибе. Об этом сообщил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров.

18:14 Сёмин об отъезде Миранчуков в Европу: о нереальных вещах не хотел бы говорить Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном отъезде в ведущие европейские чемпионаты братьев Алексея и Антона Миранчуков.

18:12 Пакистан планирует закрыть воздушное пространство для Индии Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Ахмед Чоудри заявил, что пакистанский премьер-министр Имран Хан не исключает возможность закрытия воздушного пространства страны для Индии.

18:06 Ибрагимович отметился провокационным постом в Twitter в США Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился провокационным постом в Twitter после дубля в дерби с «Лос-Анджелес» в рамках американской MLS.

17:59 В Анапе поместили в СИЗО экс-полицейских по делу о принуждении к сексу Заместитель начальника ОМВД по Анапе Дмитрий Коркишко заявил, что трое бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, помещены в следственный изолятор.

17:58 Газ по «Турецкому потоку» начнёт поступать в Турцию до конца года Газ по «Турецкому потоку» начнёт поступать в Турцию до конца 2019 года, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

17:56 Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании перейти именно в «Барселону» Бразильский нападающий французского ПСЖ сообщил руководству клуба о том, что хочет перейти именно в «Барселону».

17:50 Мужа Серены Уильямс обвинили в неуважении к Марии Шараповой Поклонники Марии Шараповой обвинили супруга Серены Уильямс в неуважении к российской теннисистке.

17:42 В «Талибане» заявили о заключительной стадии переговоров с США Официальный представитель радикального движения «Талибан»* заявил, что переговоры между американскими властями и руководством талибов вошли в заключительную стадию.

17:41 ФАС оштрафовала российскую «дочку» Samsung Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Самсунг Электроникс Рус Компани» (российскую «дочку» южнокорейской компании Samsung) за координацию цен на смартфоны и планшеты у ресейлеров.

17:34 Шарапова может лишиться призовых на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова может лишиться призовых за участие в US Open из-за безвольного поражения Серене Уильямс.

17:31 Эрдоган спросил Путина о возможности покупки Су-57 Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 поинтересовался у президента России Владимира Путина покупкой новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, на что получил утвердительный ответ.

17:29 «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

17:26 США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане США ратифицировали соглашение о рыболовстве в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана.

17:19 Личные данные сотрудников РЖД оказались в открытом доступе Персональные данные сотрудников Российских железных дорог (РЖД) оказались в открытом доступе, проводится проверка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

17:19 В матче ЦСКА — «Ахмат» арбитр не назначил два пенальти Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал об ошибках, допущенных главным арбитром встречи седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Ахмат» Василием Казарцевым.

17:13 В РФС заявили, что представители клубов РПЛ не могут уволить Егорова Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров не может быть уволен со своей должности исключительно по желанию представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

17:05 Егоров объяснил, как судьи трактовали эпизод со столкновением Джикии и Соболева Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод с участием Георгия Джикии и Александра Соболева в матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» — «Спартак».

17:02 На Урале оценили ситуацию с медпомощью на фоне увольнения хирургов Массовое увольнение врачей-хирургов из ЦГБ №1 Нижнего Тагила не сказалось на оказании медицинской помощи населению. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

17:02 Президент Бразилии призвал Макрона извиниться Президент Бразилии Жаир Болсонару посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.

17:00 Посольство США назвало темы переговоров Болтона в Киеве Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая.

16:55 Рогозин назвал крайне важными отношения с Турцией в космической сфере Россия готова делиться с Турцией космическими технологиями, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

16:54 Стало известно сколько матчей РПЛ в туре будет обслуживаться VAR Руководитель по проекту внедрения системы видеопомощи арбитрам Леонид Калошин рассказал о том, когда планируют увеличить количество матчей с использованием VAR.

16:41 Егоров: победный мяч в матче «Ростов» — «Рубин» забит по правилам Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод со взятием ворот в матче 7-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Рубин».

16:39 Путин прокомментировал стыковку с МКС «Союза» с роботом FEDOR Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая возникла во время стыковки космического корабля «Союз МС-14» с первым российским человекоподобным роботом FEDOR на борту с Международной космической станцией (МКС).

16:36 Армия Израиля атаковала объект ХАМАС Израильские военные атаковали военный пост ХАМАС на севере сектора Газа.

16:36 Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

16:32 Президент «Авангарда»: можем выпить с молодыми по кружке пива за ужином Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский рассказал о том, как проходило его становление в бытность игроком, а также о нынешней работе с молодёжью в клубе.

16:22 Чемпион Европы 2004 года рассказал, какого мнения о Путине в Греции Экс-защитник московского «Динамо» и сборной Греции Юркас Сейтаридис рассказал, что в Греции думают о президенте России Владимире Путине.

16:21 Бразилия разрешила ввоз российской говядины В Россельхознадзоре сообщили о подписании ветеринарного сертификата, который разрешает ввоз российской говядины и говяжьих продуктов в Бразилию.

16:20 В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.

16:16 Турецких военных обучат управлению С-400 к новому году Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил президентам России и Турции — Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, что обучение турецких военных управлению зенитно-ракетными комплексами С-400 начнётся 1 сентября 2019 года и закончится 2 января 2020 года.

16:10 Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.