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Euronews: Макрон попытался вступиться за супругу в скандальном споре с бразильцами
Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал бразильцам «президента, который ведёт себя нормально», тем самым попытавшись пристыдить своего бразильского коллегу. Ранее он упрекнул бразильского лидера в недостаточно активной борьбе с пожарами в Амазонии. В ответ сторонники Болсонару начали потешаться, предлагая сравнить, как выглядят супруги двух президентов, а сам Болсонару иронично отреагировал на такие сравнения, передаёт Euronews.

Словесная дуэль между президентами Бразилии и Франции достигла апогея. Всё началось с того, что Эммануэль Макрон упрекнул Жаира Болсонару в бездействии в борьбе с пожарами в Амазонии. В спор с переходом на личности вступил бразильский министр образования, назвав французского лидера «кретином».

«Франция — страна крайностей. Она породила таких людей, как Декарт или Пастер, а ещё добровольцев дивизии СС «Шарлемань»... Макрон — кретин-оппортунист, который ищет поддержки у сельскохозяйственного лобби», — написал он в своём Twitter.

Ранее Болсонару в соцсетях посмеялся над внешностью первой леди Франции. Макрон вступился за супругу.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Во Франции и быть не может, чтобы министр позволял себе оскорбления по отношению к руководителю другой страны! Господин Болсонару находит замечательным то, что его министр оскорбляет меня, а сам он позволяет себе крайне неуважительные высказывания в адрес моей жены. Мне грустно за него и за бразильцев.

В воскресенье на странице бразильского лидера в Facebook некто опубликовал пост. В нём предлагалось сравнить фотографии 66-летней Бриджит Макрон и 37-летней Мишель Болсонару, первой леди Бразилии. Один из подписчиков написал: «Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Держу пари, это зависть».

«Не унижайте этого парня, ха-ха», — ответил глава Бразилии. Попытавшись пристыдить своего коллегу, Макрон пожелал бразильцам «президента, который ведёт себя нормально».

Дата выхода в эфир 26 августа 2019 года.

 

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Euronews Франция Европа
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