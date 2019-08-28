Insider: американской ведущей пришлось извиняться за сравнение темнокожего коллеги с гориллой

Ведущая утренней программы новостей на американском телеканале в прямом эфире сравнила своего напарника с гориллой из зоопарка, сообщает The Insider. После того как отрывок из выпуска вызвал на Facebook волну возмущения, журналистке пришлось публично попросить прощение у своего коллеги и всего темнокожего сообщества.
Американская ведущая новостей в прямом эфире сравнила своего коллегу с гориллой, вызвав шквал критики в интернете, пишет The Insider. Как рассказывает издание, в прошлый четверг во время эфира Алекс Хаусден, телеведущая утренней программы на новостном канале KOCO, после сюжета о горилле в зоопарке Оклахомы обратилась к своему напарнику Джейсону Хэкетту со словами: «Чем-то похож на тебя». На это журналист ей ответил: «Да, есть что-то общее».
После того как отрывок телеэфира появился на Facebook, интернет-пользователи раскритиковали комментарий Хаусден и назвали его «безобразным». Американский сайт отмечает, что на следующий день телеведущая в прямом эфире со слезами на глазах «от всей души» попросила прощения у Хэкетта, признав, что её слова были «опрометчивыми» и «задели людей». Она заверила напарника, что понимает, «как сильно обидела» его тогда и «никогда не сделала бы» это специально.
По информации издания, Джейсон Хэкетт принял извинения коллеги и отметил, что, хотя считает её близким другом, этот комментарий глубоко ранил его и многих представителей темнокожего сообщества. По его мнению, этот случай может «послужить уроком» и дать понять людям, что «слова имеют вес». В стране, которая «становится всё более многонациональной», необходимо понимать стереотипы, социальное происхождение друг друга и знать, какие слова могут ранить, считает журналист. «Нам нужно найти способ заменить эти слова любовью и словами поддержки», — приводит его слова The Insider.
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