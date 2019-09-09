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Вести: французское издание продемонстрировало незнание географии

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Французское издание Le Figaro по ошибке назвало Киев российским городом. Как сообщают «Вести», во время комментария СМИ Владимира Зеленского по поводу освобождения заключённых украинцев издание поставило подпись «Kiev, Russie».
Вести: французское издание продемонстрировало незнание географии
Скриншот

Популярное французское издание Le Figaro назвало Киев российским городом. Как пишут «Вести», видео с ошибкой было размещено на сайте издания. 

На кадрах президент Украины Владимир Зеленский даёт комментарий представителям СМИ по поводу освобождения заключённых украинцев. В начале ролика в верхнем углу появляется надпись «Kiev, Russie». Позже издание исправило ошибку. 
 
Как указано в титрах, монтировала это видео 20-летняя Джессика Мохамедди. В начале этого года она получила степень бакалавра в Парижской школе журналистики. После этого стажировалась в Le Figaro и в июле стала работать журналисткой издания. 
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