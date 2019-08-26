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24 канал: неизвестные обстреляли из гранатомёта здание в центре Киева

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Неизвестные в центре Киева обстреляли из гранатомёта офис строительной кампании. Как сообщает «Телеканал новин 24», взрыв был настолько сильный, что звук было слышно не только в соседних домах, но и по всему району. В результате инцидента никто не пострадал.
24 канал: неизвестные обстреляли из гранатомёта здание в центре Киева
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Мощный взрыв прогремел ночью в самом центре Киева. Как передаёт «Телеканал новин 24», неизвестные лица выстрелили из гранатомёта в здание строительной компании «Мостобуд».
 
Рядом с домом был обнаружен отстрелянный тубус от гранатомёта. Вероятно, что стреляли из РПГ-7. Жители района сообщают, что в здании кроме «Мостобуда» расположены офисы других компаний.
 
Снаряд попал в одно из окон на четвёртом этаже здания. Также повреждены окна на третьем и пятом этажах. Взрыв был настолько сильный, что звук было слышно не только в соседних домах, но и по всему району. В результате инцидента никто не пострадал.
 
На месте находятся правоохранители, взрывотехники, карета скорой помощи, спасатели, а также кинологи и следственно-оперативные группы. Полиция оцепила здание и перекрыла движение на улице. Детали инцидента выясняются.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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