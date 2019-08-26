24 канал: неизвестные обстреляли из гранатомёта здание в центре Киева

12:38
В ТиНАО открыли дублёр Остафьевского шоссе
В ТиНАО открыли движение по дублёру Остафьевского шоссе, соединяющего поселение Рязановское с Щербинкой, сообщает сайт «Москва 24».
12:34
Путин освободил Яковенко от должности посла России в Британии
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Яковенко от должности российского посла в Великобритании.
12:32
Комличенко получил вызов в сборную России на матчи квалификации Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
12:31
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
Корабли Черноморского флота присоединились к учениям Южного военного округа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
12:31
В аэропорту Симферополя заявили о рекорде по числу отправленных за сутки пассажиров
В аэропорту Симферополя рассказали о рекорде по числу отправленных за сутки пассажиров, сообщает «Крыминформ».
12:29
Московские власти рассказали о поддержке предпринимателей
Московским предпринимателям компенсируют затраты на участие почти в 250 отраслевых выставках.
12:28
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля по отношению к доллару
Шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля по отношению к доллару.
12:25
Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%
Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 75%, по дну Балтийского моря уложено более 1,8 тыс. км трубопровода. Об этом сообщил оператор проекта — компания Nord Stream.
12:25
Итоговая явка на выборы президента Абхазии составила 66,5%
Итоговая явка на выборы президента Абхазии составила 66,55%, сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
12:23
Назаров призвал прекратить втаптывать Кузнецова в грязь из-за дисквалификации за кокаин
Российский хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал скандал вокруг форварда сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина.
12:15
Архангельские власти заявили, что угрозы радиационного заражения нет
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что угрозы радиационного заражения для жителей региона не было ни в день взрыва на полигоне под Северодвинском, ни впоследствии. Об этом сообщает Интерфакс.
12:15
Иран направил новейший эсминец в Аденский залив
Иранское командование направило новейший эсминец в Аденский залив для обеспечения безопасности судов страны в регионе, передаёт телеканал Press TV.
12:14
Столбова рассказала, как проходит её подготовка к новому сезону с Новосёловым
Российская фигуристка Ксения Столбова рассказала о подготовке к предстоящему сезону с новым партнёром Андреем Новосёловым.
12:14
В Турции анонсировали начало поставок второй батареи С-400
Глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в эфире турецкого телеканала NTV заявил, что поставки второй батареи российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре начнутся во вторник, 27 августа.
12:01
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
12:00
В Пекине ответили на призыв Трампа к американскому бизнесу уйти из КНР
Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к американским компаниям уйти из Китая.
11:53
В Киеве возбудили дело о теракте после обстрела здания из гранатомёта
Киевская полиция возбудила уголовное дело по статье «Теракт» после того, как неизвестные обстреляли здание компании «Мостострой» в украинской столице из гранатомёта.
11:47
Виктория Скрипаль прокомментировала вступление в силу новых санкций США
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория в беседе с Inforeactor прокомментировала вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
11:44
Туктамышева объяснила, почему включила два тройных акселя в произвольную программу
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как было принято решение о включении в её произвольную программу двух тройных акселей.
11:43
Источник: при взрыве в доме в Приморье погибли два человека
В Приморском крае в городе Находка в результате взрыва, предположительно, гранаты в жилом доме погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в городских экстренных службах.
11:38
В Киеве анонсировали «много изменений» в Конституции Украины
Партия «Слуга народа» планирует внести множество изменений в Конституцию Украины, в том числе новый регламент работы депутатов украинского парламента.
11:37
Эксперт оценил вступление в силу новых санкций США по делу Скрипалей
Экономист, независимый эксперт Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
11:32
В Белоруссии не рассматривают вариант приглашения российской биатлонистки Якушовой
Белорусская федерация биатлона не рассматривает вариант приглашения в национальную сборную россиянки Ольги Якушовой.
11:27
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
11:23
Самодурова рассказала о подготовке к новому сезону
Российская фигуристка Софья Самодурова рассказала, как проходит её подготовка к сезону-2019/20.
11:22
В Армении завели дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Уголовное дело возбуждено в Армении после срыва тендера Минобороны на поставку оружия, в котором участвовала российская ORSIS, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
11:11
В Иране предупредили Израиль о «последствиях» за агрессию в регионе
Официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что Израиль должен понимать, что его агрессивные действия в регионе будут иметь последствия.
11:09
Туктамышева сменила музыку в короткой программе на новый сезон
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что сменила музыкальное сопровождение в своей короткой программе на сезон-2019/20.
11:04
В Москве рассказали, кто чаще всего посещает столицу
В Москве рассказали, какие туристы чаще всего посещают столицу. Об этом сообщает kp.ru.
11:03
Синоптики дали прогноз по первым заморозкам в Московском регионе
Первые заморозки могут быть зафиксированы в Московском регионе в ночь на четверг, 29 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
10:55
Трамп заявил о нежелании встречаться с Зарифом на саммите G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что не пожелал встречаться с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом на полях саммита G7 во французском Биаррице. Об этом информирует ТАСС.
10:53
СМИ: «Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ренна»
Российский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника французского «Ренна» Клемана Гренье.
10:49
Корабль «Союз» с роботом FEDOR выполнил корректирующий манёвр
Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту выполнил корректирующий манёвр перед повторной попыткой стыковки с Международной космической станцией.
10:45
Петра Мамонова прооперируют в связи с инфарктом
Актёра и музыканта Петра Мамонова, который был госпитализирован в Москве с инфарктом миокарда, готовят к операции. Об этом сообщила его супруга Ольга Мамонова.
10:38
Китай пригрозил США ответными мерами в случае повышения пошлин
Китай предпримет необходимые ответные меры, если США дополнительно повысят пошлины на китайские товары, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
10:32
Комличенко заявил, что он и его клуб открыты для предложений по трансферу
Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко высказал мнение о возможном переходе в другую команду.
10:29
Названа дата второго тура выборов президента Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 8 сентября. Об этом в ходе брифинга заявил спикер парламента республики Валерий Кварчия.
10:25
Комличенко высказался о своём покере за «Младу Болеслав» на чемпионате Чехии
Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко высказался о своей игре в матче седьмого тура Первой лиги Чехии.
10:25
Политолог объяснил введение новых антироссийских санкций
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
10:20
Трамп заявил о «возвращении к диалогу» по торговле с Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай «возвращаются к диалогу» по вопросам торговли. Об этом он сказал на полях саммита G7 во Франции.
10:16
Раонич снялся с US Open из-за повреждения ягодичной мышцы
Канадец Милош Раонич из-за травмы снялся с заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
10:08
В работе «Сбербанк Онлайн» зафиксировали сбой
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались на проблемы с функционированием сервиса. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
10:05
Тренер женской сборной России высказался о победе над Швейцарией на ЧЕ по волейболу
Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата Европы 2019 года.
10:01
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:53
В Приморье завели дело по факту пропажи подростка
В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту пропажи подростка, сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на СУ СК России по региону.
09:52
Мантуров рассказал о модернизации Ан-124 в России
Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью Интерфаксу заявил, что конструкторское бюро «Ильюшин» к концу года представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
09:51
Медведев остался пятым в рейтинге ATP перед стартом на US Open
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 26 августа.
09:49
В Госдуме оценили вступление в силу новых санкций по делу Скрипалей
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT вступление в силу второго пакета американских санкций в отношении России в связи с инцидентом в британском Солсбери.
09:46
Шарапова сохранила 87-е место в рейтинге WTA накануне старта US Open
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 26 августа.
09:36
В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
В городе Сатка Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадали восемь человек.