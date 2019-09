HR: за «русскую пропаганду» ответишь — американский канал подал в суд на ведущую MSNBC за клевету

В США консервативный кабельный канал One America News подал в суд на телеведущую Рэйчел Мэддоу, назвавшую его «проплаченной российской пропагандой», сообщает Hollywood Reporter. По мнению истца, Мэддоу знала, что лжёт, но стремилась повредить репутации канала из-за политических разногласий.

«One America News Network, маленький кабельный канал, активно поддерживающий повестку дня президента Дональда Трампа, подал иск, в котором утверждается, что ведущая MSNBC Рэйчел Мэддоу оклеветала компанию, назвав её «в буквальном смысле проплаченной российской пропагандой», — пишет Hollywood Reporter.



Как сообщает издание, в этом «запутанном» иске говорится, что Comcast, материнская компания MSNBC, отказалась транслировать One America News (OAN), потому что политическая позиция OAN противоречит либеральным воззрениям MSNBC. А после того как президент OAN Чарльз Херринг в письме, адресованном руководству Comcast, осудил «цензуру, мешающую свободной конкуренции», Рэйчел Мэддоу, ведущая самой популярной программы на MSNBC, заявила своим зрителям, что OAN — «в буквальном смысле проплаченная российская пропаганда».



По словам истца, Мэддоу «знала, что это утверждение было ложным», и стремилась «повредить бизнесу и репутации OAN» из-за его консервативной позиции. Теперь протрамповский канал надеется отсудить $10 млн, говорится в статье.



Владеет и управляет каналом, а также финансирует его семья Херринг в Сан-Диего, подчёркивает адвокат канала. «Они такие же американские, как яблочный пирог, — приводит Hollywood Reporter слова юриста. — Они не получают платы от России и не имеют ничего общего с российским правительством».



Рэйчел Мэддоу назвала OAN «самым подобострастным протрамповским правым новостным каналом в Америке». «Их телерепортёру по вопросам американской политики платит российское правительство, чтобы он производил пропаганду для этого правительства», — заявила ведущая MSNBC.



Как отмечает Hollywood Reporter, в основе этого утверждения лежала статья The Daily Beast «Новый любимый канал Трампа нанимает проплаченного Кремлём журналиста», в которой говорилось, что, работая на OAN, корреспондент Кристиан Брунович Роуз «одновременно писал для Sputnik — принадлежащего Кремлю новостного агентства, причастного к российской операции по вмешательству в выборы 2016 года».