Fox News: конгрессмен Нунес подал в суд на фирму, заказавшую компромат на Трампа
Экстренная новость на Fox News: конгрессмен Девин Нунес сегодня подал в федеральный суд на Fusion GPS за вымогательство и намерен отсудить миллионы долларов. Конгрессмен с нами на связи, вместе с комментатором Fox News Сарой Картер. Мы обсудим с ними подробности.
Поговорим об этом, господин конгрессмен. Нам теперь известно… то есть вы обвиняете их в том, что они работали с Campaign for Accountability, чтобы помешать вашему расследованию. И не только в этом. Расскажите нам.
ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен США: Спасибо, Шон. Вы прекрасно освещали эту историю последние два с половиной года. Меня часто пытались дискредитировать, и многим это известно. И теперь мы знаем, что клеветники были связаны с Fusion GPS.
У Fusion GPS в таких делах большой опыт. Помните, они работали на российское правительство, или на олигархов российского правительства*, чтобы дискредитировать американца по имени Билл Браудер. Большинство людей знает про «досье Стила» и работу по дискредитации избирательного штаба Трампа.
Когда мы вели расследование в отношении Fusion GPS, при их активном участии меня пытались дискредитировать с целью воспрепятствовать правосудию, сорвать наше расследование. И я призову этих людей к ответу. И это лишь один из многих предпринимаемых нами шагов. Потому что нам нужно обращаться в суды. Как сказал (адвокат Трампа. — ИноТВ) Джей Секулов, нам нужно обращаться в суды, это наша третья ветвь власти, нам нужно положиться на них, чтобы многое привести в порядок.
Как вы думаете, когда оказалось, что спецпрокурор Мюллер не знает, что такое Fusion GPS… Не знал он и о том, что (одна из юристов, ведших «российское расследование». — ИноТВ) Джинни Ри когда-то работала на Клинтон… Сара смеётся. Это по-своему смешно, но по большому счёту не смешно.
САРА КАРТЕР, комментатор Fox News: Да.
ДЕВИН НУНЕС: Послушайте, причина, по которой он этого не знал, заключается в том, что он не всё время занимался расследованием. Отчасти поэтому мы должны обращаться в суд. Мы знаем, что потратили приблизительно 40 миллионов долларов на расследование в отношении избирательного штаба Трампа. Но в конечном итоге предъявить нам нечего: мы не знаем многих игроков, причастных к «российскому расследованию». И не знать, что такое Fusion GPS, — не смешите меня!
Вот почему суды должны сказать своё слово и навести порядок. И вот почему люди вроде меня, имеющие возможность этим заниматься, должны передать эти дела в суд, чтобы мы могли вытянуть больше информации. Потому что в конечном итоге люди должны ответить за свои поступки. И я не думаю, что мы можем просто положиться на Министерство юстиции. Люди и организации, которые этим занимаются, должны передать каждое из этих дел в суд.
Сара, я читал сегодня вашу статью «Сенат должен провести следственные слушания. Высокопоставленных сотрудников администрации Обамы надо привлечь к ответственности».
САРА КАРТЕР: Да.
В сочетании с тем, что говорил Джей Секулов… (Бывший директор ФБР. — ИноТВ) Коми лгал, это совершенно однозначно. Потому что он засвидетельствовал, что досье правдиво. Когда они запрашивали ордеры FISA (для слежки за советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. — ИноТВ), они опирались, в основном, на эту информацию. Он (Коми. — ИноТВ) трижды под этим подписался, а в промежутке между двумя разами он говорил Дональду Трампу, что это была непроверенная информация и что против Трампа не ведётся расследование. Хотя знал, что это не так, потому что сам возглавлял это расследование. И он также солгал, когда заявил, что не шпионил. Потому что этот ордер позволяет шпионить.
САРА КАРТЕР: Да! Нам нужно, чтобы сенат провёл расследование параллельно тому, которое сейчас ведут федеральный прокурор Джон Дарем и (генпрокурор США. — ИноТВ) Уильям Барр. Только так американская общественность узнает правду.
Итак, единственное место, где мы сейчас можем провести слушания, — это сенат. Сенатор Линдси Грэм может провести слушания в юридическом комитете сената, у которого большие полномочия. Он может сделать это сейчас. Мы можем также обратиться к сенатору Чаку Грассли.
Что же касается Fusion GPS, Шон, — это эпицентр того, что я называю «мягким переворотом» против президента Соединённых Штатов. Конгрессмен Девин Нунес правильно делает, что подаёт на них в суд. Потому что им придётся предоставлять информацию.
И похоже, что это единственный способ — подавать в суд на таких людей и компании. На эту частную контору, которая работала с русскими. Мы знаем, что они были связаны с Prevezon Holdings, мы знаем, что они были связаны с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая, как вы помните, приходила на встречу с Дональдом-младшим. Итак, мы знаем, что всё это имело место. И, конечно, (автор досье на Трампа. — ИноТВ) Кристофер Стил…
И мы также знаем, что Коми, как вы отметили, говорит неправду. И (бывший директор ЦРУ. — ИноТВ) Джон Бреннан тоже, и (бывший директор Национальной разведки США. — ИноТВ) Джеймс Клэппер, и Саманта Пауэр, рассекретившая имена 300 человек…
О да! И Сьюзан Райс.
САРА КАРТЕР: Сьюзан Райс. Все эти люди…
И Барак Обама.
САРА КАРТЕР: Да! Всех надо призвать к ответу!
Барак Обама. Это ведь его контрразведывательное расследование.
САРА КАРТЕР: Да!
Дата выхода в эфир 04 сентября 2019 года.
* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).
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