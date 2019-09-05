Fox News: конгрессмен Нунес подал в суд на фирму, заказавшую компромат на Трампа

Конгрессмен США Девин Нунес подал в суд на компанию Fusion GPS, заказавшую скандальное досье на Трампа, сообщает Fox News. Как объясняет сам конгрессмен, Fusion GPS пыталась дискредитировать его, чтобы помешать расследованию, которое он вёл, будучи председателем комитета палаты представителей по разведке. По словам Нунеса, судебный процесс также позволит американской общественности узнать новые факты об истоках «российского дела».

Экстренная новость на Fox News: конгрессмен Девин Нунес сегодня подал в федеральный суд на Fusion GPS за вымогательство и намерен отсудить миллионы долларов. Конгрессмен с нами на связи, вместе с комментатором Fox News Сарой Картер. Мы обсудим с ними подробности.



Поговорим об этом, господин конгрессмен. Нам теперь известно… то есть вы обвиняете их в том, что они работали с Campaign for Accountability, чтобы помешать вашему расследованию. И не только в этом. Расскажите нам.



ДЕВИН НУНЕС, конгрессмен США: Спасибо, Шон. Вы прекрасно освещали эту историю последние два с половиной года. Меня часто пытались дискредитировать, и многим это известно. И теперь мы знаем, что клеветники были связаны с Fusion GPS.



У Fusion GPS в таких делах большой опыт. Помните, они работали на российское правительство, или на олигархов российского правительства*, чтобы дискредитировать американца по имени Билл Браудер. Большинство людей знает про «досье Стила» и работу по дискредитации избирательного штаба Трампа.



Когда мы вели расследование в отношении Fusion GPS, при их активном участии меня пытались дискредитировать с целью воспрепятствовать правосудию, сорвать наше расследование. И я призову этих людей к ответу. И это лишь один из многих предпринимаемых нами шагов. Потому что нам нужно обращаться в суды. Как сказал (адвокат Трампа. — ИноТВ) Джей Секулов, нам нужно обращаться в суды, это наша третья ветвь власти, нам нужно положиться на них, чтобы многое привести в порядок.



Как вы думаете, когда оказалось, что спецпрокурор Мюллер не знает, что такое Fusion GPS… Не знал он и о том, что (одна из юристов, ведших «российское расследование». — ИноТВ) Джинни Ри когда-то работала на Клинтон… Сара смеётся. Это по-своему смешно, но по большому счёту не смешно.



САРА КАРТЕР, комментатор Fox News: Да.



ДЕВИН НУНЕС: Послушайте, причина, по которой он этого не знал, заключается в том, что он не всё время занимался расследованием. Отчасти поэтому мы должны обращаться в суд. Мы знаем, что потратили приблизительно 40 миллионов долларов на расследование в отношении избирательного штаба Трампа. Но в конечном итоге предъявить нам нечего: мы не знаем многих игроков, причастных к «российскому расследованию». И не знать, что такое Fusion GPS, — не смешите меня!



Вот почему суды должны сказать своё слово и навести порядок. И вот почему люди вроде меня, имеющие возможность этим заниматься, должны передать эти дела в суд, чтобы мы могли вытянуть больше информации. Потому что в конечном итоге люди должны ответить за свои поступки. И я не думаю, что мы можем просто положиться на Министерство юстиции. Люди и организации, которые этим занимаются, должны передать каждое из этих дел в суд.



Сара, я читал сегодня вашу статью «Сенат должен провести следственные слушания. Высокопоставленных сотрудников администрации Обамы надо привлечь к ответственности».



САРА КАРТЕР: Да.



В сочетании с тем, что говорил Джей Секулов… (Бывший директор ФБР. — ИноТВ) Коми лгал, это совершенно однозначно. Потому что он засвидетельствовал, что досье правдиво. Когда они запрашивали ордеры FISA (для слежки за советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. — ИноТВ), они опирались, в основном, на эту информацию. Он (Коми. — ИноТВ) трижды под этим подписался, а в промежутке между двумя разами он говорил Дональду Трампу, что это была непроверенная информация и что против Трампа не ведётся расследование. Хотя знал, что это не так, потому что сам возглавлял это расследование. И он также солгал, когда заявил, что не шпионил. Потому что этот ордер позволяет шпионить.



САРА КАРТЕР: Да! Нам нужно, чтобы сенат провёл расследование параллельно тому, которое сейчас ведут федеральный прокурор Джон Дарем и (генпрокурор США. — ИноТВ) Уильям Барр. Только так американская общественность узнает правду.



Итак, единственное место, где мы сейчас можем провести слушания, — это сенат. Сенатор Линдси Грэм может провести слушания в юридическом комитете сената, у которого большие полномочия. Он может сделать это сейчас. Мы можем также обратиться к сенатору Чаку Грассли.



Что же касается Fusion GPS, Шон, — это эпицентр того, что я называю «мягким переворотом» против президента Соединённых Штатов. Конгрессмен Девин Нунес правильно делает, что подаёт на них в суд. Потому что им придётся предоставлять информацию.



И похоже, что это единственный способ — подавать в суд на таких людей и компании. На эту частную контору, которая работала с русскими. Мы знаем, что они были связаны с Prevezon Holdings, мы знаем, что они были связаны с российским адвокатом Наталией Весельницкой, которая, как вы помните, приходила на встречу с Дональдом-младшим. Итак, мы знаем, что всё это имело место. И, конечно, (автор досье на Трампа. — ИноТВ) Кристофер Стил…



И мы также знаем, что Коми, как вы отметили, говорит неправду. И (бывший директор ЦРУ. — ИноТВ) Джон Бреннан тоже, и (бывший директор Национальной разведки США. — ИноТВ) Джеймс Клэппер, и Саманта Пауэр, рассекретившая имена 300 человек…



О да! И Сьюзан Райс.



САРА КАРТЕР: Сьюзан Райс. Все эти люди…



И Барак Обама.



САРА КАРТЕР: Да! Всех надо призвать к ответу!



Барак Обама. Это ведь его контрразведывательное расследование.



САРА КАРТЕР: Да!



Дата выхода в эфир 04 сентября 2019 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).