Fox News: один из инициаторов «российского дела» подал в суд на ФБР за увольнение

Бывший агент ФБР Питер Стржок оспаривает в суде своё увольнение, сообщает Fox News. Телеканал напоминает, что Стржок, один из тех, кто вёл расследование связей Трампа с Россией, лишился работы, когда всплыла его политически предвзятая переписка с любовницей. Телеведущий Такер Карлсон подчёркивает, что «российское дело» оказалось мистификацией, но успело поломать жизни многим американцам.

Лживые измышления о России многим совершенно поломали жизнь. К примеру, Роджеру Стоуну и Джорджу Пападопулосу, а ведь они никому не причинили зла. К Картеру Пейджу относились как к изменнику, тогда как он служил своей стране во флоте, он выпустился из (Военно-морской академии. — ИноТВ) Аннаполиса как офицер флота… Самое меньшее, что мы можем сделать для исправления ситуации, это проследить за тем, чтобы люди, ответственные за это фиаско, как-то поплатились за свои поступки.



Агент ФБР Питер Стржок был уволен, после того как его уличили в отправке политически предвзятых текстовых сообщений своей подружке Лизе Пейдж. Теперь Стржок подаёт в суд на ФБР, заявляя, что его вообще не следовало увольнять.



Сегодня с нами Бак Секстон — бывший аналитик ЦРУ, ведущий отличной передачи The Buck Sexton Show. Итак, Бак, на каком основании он подаёт иск?



БАК СЕКСТОН, радиоведущий: Думаю, стоит задать вопрос: что нужно сделать, чтобы вас уволили из ФБР? Потому что, да, он подаёт иск на основании того, что это было нарушение его прав, гарантированных Первой поправкой к конституции. Мол, он был обычным человеком в госаппарате, выражающим своё мнение. Также, по его словам, имело место нарушение его права на надлежащее разбирательство.



В действительности же он не был простым парнем, который бы говорил: «Мне не нравится президент!» — и занимался бы обычной работой ФБР. Ну, делами о похищении людей и терроризме… Он вёл расследование в отношении президента Соединённых Штатов и расследовал всю эту, как мы теперь знаем, мистификацию о России! И высказывал эти вещи, пользуясь официальными устройствами.



То есть это на самом деле двойная неприятность. С одной стороны, как этот парень мог думать, что это уместно — участвуя, пожалуй, в самом политически щекотливом расследовании на моей памяти, ничего похожего мне не приходит на ум, пускаться в философские рассуждения о том, что всё лучше, чем избрание этого человека, объекта его расследования, на пост президента США? А если посмотреть с точки зрения оперативной безопасности, он при этом ещё и пользуется устройствами ФБР! Трудно представить себе, что человек, 20 лет прослуживший в ФБР, может быть таким глупым! И, думаю, это тоже… Существует ли такой уровень некомпетентности, за который могут уволить из ФБР?



Конечно!



БАК СЕКСТОН: Если сложить эти два фактора воедино, думаю, они приняли верное решение. Кое-кто говорил, что его следовало просто понизить или временно отстранить… Но если вам нужен кто-то для примера, скажем прямо, не такого ли человека вы бы примерно наказали?



Это же ФБР, они могут заявиться к вам домой, они могут вас застрелить, верно? Необходимо, чтобы они были выше такого поведения. Но это также наводит на мысль о том, что он думает, что ему все должны. Как будто он не считает, что американские налогоплательщики имеют право ему не платить. Он может показать стране средний палец, превратить правосудие в фарс — и мы всё равно должны ему платить!



БАК СЕКСТОН: Он может заниматься нападками на верховного главнокомандующего в рабочее время, используя рабочие устройства, и у этого не должно быть никаких серьёзных последствий?



Для тех, кто думает, что следовало дать ему больше, чем просто презумпцию невиновности, что с ним следовало обойтись помягче… Думаю, нам стоит спросить генерала Флинна, которого, кстати, Стржок допрашивал в рамках всего этого процесса, а потом добился его увольнения, уничтожил его репутацию, и теперь его судят уголовным судом… Стоит спросить генерала Флинна, заслуживает ли агент Стржок, чтобы с ним обращались как с человеком, не сделавшим ничего особенно плохого.



Кстати, и сам имидж ФБР имеет значение. Если бы ФБР и разведсообщество были ценными бумагами, после прихода Трампа к власти их курс упал бы…



Да.



БАК СЕКСТОН: …из-за таких вот вещей. И им необходимо принять меры, чтобы в какой-то мере это исправить. Чтобы это не было некоей склеротической бюрократией, в которой все считают, что могут получать зарплату и вести себя как самостоятельная антитрамповская армада. Не так всё должно быть.



Не так.



БАК СЕКСТОН: Не так.



На самом деле я бы сказал, что, когда происходит так, страна рушится. Спасибо вам, Бак Секстон.



БАК СЕКСТОН: Рад был вас видеть.



Дата выхода в эфир 06 августа 2019 года.