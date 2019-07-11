Washington Times: конгрессмены признали неэффективность борьбы с российской пропагандой

Комитет по бюджетным ассигнованиям палаты представителей США не удовлетворён мерами борьбы американских учреждений с влиянием и дезинформацией со стороны России, пишет The Washington Times. Как передаёт издание, главными проблемами названы неэффективность и нескоординированная работа различных организаций, а также недостаточное финансирование.

В среду комитет по бюджетным ассигнованиям палаты представителей США назвал неудовлетворительными попытки американского правительства противодействовать международной российской кампании по дезинформации и злонамеренному влиянию, сообщает The Washington Times. На заседании подкомитета по государственным, иностранным операциям и смежным программам председатель Нита Лоуи заявила, что видит «мало доказательств того, что удаётся использовать все инструменты и публичную дипломатию для выражения идей и завоевания поддержки» у населения.

Как рассказывает издание, кроме частных специалистов в качестве свидетелей выступили представители Агентства США по глобальным медиа, которое курирует в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода»*, и Центр глобального взаимодействия Госдепартамента. Подкомитет поставил под сомнение не только эффективность этих институтов, но и задался вопросом, координируют ли они свои усилия и показатели для измерения русского влияния на переживающие «демократический спад» страны.

Так, исполнительный директор Агентства по глобальным медиа Джон Лэнсинг заявил, что его организации удаётся затронуть свою целевую аудиторию: одно из последних видео достигло 512 млн просмотров среди «молодых, смекалистых будущих лидеров». «В целом по всему земному шару средний индекс достоверности наших материалов составляет 75 процентов, — цитирует его слова The Washington Times. — Так что кроме определённой идеи или мнения журналиста мы транслируем тот факт, что им можно верить».

Американские чиновники утверждают, что Кремль не собирается останавливать свою дезинформационную деятельность, после того как она доказала свою эффективность. Джим Куликовски, координатор программы поддержки демократического развития стран Восточной Европы, объяснил, что Россия обычно старается «создать хаос, воспользоваться любой возможностью, чтобы продолжать дезориентировать, отвлекать внимание и подрывать» проходящие при американской поддержке процессы.

Лэнсинг отметил, что Россия «не ограничивает себя в расходах», поэтому борьба с дезинформацией становится всё более дорогостоящей. По мнению Леи Габриэль, координатора Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, русские ухватятся за любой способ, чтобы «разделить Америку как страну». Как считает Лэнсинг, одним из наглядных примеров служит крушение в 2014 году самолёта MH17, в котором обвиняют получающих поддержку от России украинских сепаратистов. Российские медиа тогда продвигали версию, что США «нагрузили самолёт мёртвыми телами и сами его сбили, чтобы обвинить русских».

Как отмечает американская газета, в заседании также принимала участие Алина Полякова, директор проекта по глобальной демократии и перспективным технологиям Брукингского института. Она поделилась с комитетом своими воспоминаниями о советской юности, когда «Радио Свобода» было для неё единственным источником информации о своей собственной стране, и обратила внимание на его крайне ограниченный бюджет, который не позволяет соревноваться с российскими СМИ. В свою очередь научный сотрудник Центра Вильсона Нина Янкович назвала «Радио Свобода» «бесценным» информационным ресурсом, даже несмотря на недостаточное финансирование и конкурентную среду, а саму профессию журналиста — «общественным благом», которое нельзя оставлять без поддержки.

* «Голос Америки», Radio Free Europe / Radio Liberty — СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.