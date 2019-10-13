ORF: Киев сорвал мирный процесс по Донбассу — слишком велико сопротивление националистов

03:00 Армия Турция взяла под контроль стратегически важную трассу в Сирии Вооружённые силы Турции в ходе операции «Источник мира» взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо — Хасеке, которая соединяет северо-восточные районы Сирии с другими регионами страны.

03:00 Бельгия обыграла Казахстан в квалификации на Евро-2020 Сборная Бельгии одержала победу над национальной командой Казахстана в матче восьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.

03:00 МИД Украины вызвал посла Турции из-за встречи депутатов Госдумы с Эрдоганом Министерство иностранных дел Украины заявило, что вызвало посла Турции в Киеве из-за данных о встрече депутатов Госдумы от Крыма с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

03:00 Политолог оценил планы Трампа ввести «мощные санкции» против Турции Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести «мощные санкции» в отношении Турции на фоне военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

03:00 Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике Сборная России заняла второе место в общекомандном медальном зачёте чемпионата мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

03:00 В Эр-Рияде заявили о непричастности к атаке на танкер Ирана Госминистр Саудовской Аравии по иностранным делам Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд не имеет отношения к атаке на иранский танкер в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Далалоян завоевал бронзу в упражнениях на перекладине на ЧМ по спортивной гимнастике Россиянин Артур Далалоян занял третье место в упражнениях на перекладине на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

03:00 Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче Сборные Бразилии и Нигерии по футболу сыграли вничью в контрольном матче в Сингапуре.

03:00 Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России Российский президент Владимир Путин в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил, что Россия создала ракетные комплексы, летящие по настильной траектории с гиперзвуковой скоростью.

03:00 Трамп заявил о готовности ввести «мощные санкции» против Турции Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести мощные санкции против Турции на фоне военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

03:00 Мельникова завоевала бронзу в вольных упражнениях на ЧМ по спортивной гимнастике Россиянка Ангелина Мельникова заняла третье место в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

03:00 Турция взяла под контроль сирийский Телль-Абъяд Турецкие вооружённые силы взяли под контроль сирийский город Телль-Абъяд в ходе операции «Источник мира».

03:00 Медведев: если бы мне сказали, что я такого добьюсь, я бы не поверил Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал свои достижения последних месяцев.

03:00 Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осуждённую в России на семь с половиной лет колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.

03:00 Неймар получил травму в контрольном матче сборной Бразилии Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар травмировался в контрольном матче с национальной командой Нигерии.

03:00 США выведут 1000 военных с севера Сирии из-за операции Турции Соединённые Штаты выведут ещё порядка 1 тыс. военнослужащих с севера Сирийской Арабской Республики в связи с операцией Турции «Источник мира». Об этом в эфире CBS сказал министр обороны США Марк Эспер.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у Южных Курил В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

03:00 Меркель по телефону призвала Эрдогана прекратить операцию в Сирии Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выступила за немедленное прекращение турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

03:00 Определились все участники плей-офф Кубка мира по регби По итогам матчей группового этапа стали известны все участники раунда плей-офф Кубка мира по регби в Японии.

03:00 Двое пострадавших при ДТП в Кашире детей находятся в реанимации Пострадавшие при лобовом столкновении автомобилей на трассе М6 в Кашире Московской области госпитализированы в тяжёлом состоянии, при этом двое детей находятся в реанимации. Об этом сообщили в областном Минздраве.

03:00 Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.

03:00 Бах заявил, что МОК доверяет WADA в вопросе проблем с Россией Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в вопросе ситуации вокруг проблем с Россией.

03:00 Задержан подозреваемый в серии нападений на женщин под Томском Следователи Томской области задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом с 2004 по 2017 год. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

03:00 Байлз побила рекорд Щербо по количеству наград ЧМ по спортивной гимнастике Американка Симона Байлз побила рекорд по общему числу медалей, завоёванных на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.

03:00 В Японии сообщили о 33 жертвах тайфуна «Хагибис» В Японии число жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 33. При этом ещё 19 человек пропали без вести в 11 префектурах страны. Об этом сообщает агентство Kyodo.

03:00 Кремлёв рассказал о поощрениях для победительниц ЧМ в составе сборной России Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, какое поощрение от организации получат представительницы национальной команды, завоевавшие золотые награды на чемпионате мира в Улан-Удэ.

03:00 Кремлёв назвал великолепным результат женской сборной России на ЧМ по боксу Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв оценил выступление женской национальной команды на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ.

03:00 Женская сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧМ по боксу в Улан-Удэ Женская сборная России одержала победу в общекомандном медальном зачёте на чемпионате мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ.

03:00 Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.

03:00 ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ с разницей в 33 очка Московский ЦСКА одержал победу над белорусским «Цмоки-Минском» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

03:00 Рухани назвал конец войны в Йемене ключом к решению проблем региона Лидер Ирана Хасан Рухани по итогам встречи в Тегеране с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом заявил, что окончание войны в Йемене станет ключом к решению региональных проблем.

03:00 Вице-президент ФТР: не знаю, хватит ли Медведеву сил на Кубок Кремля Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказал мнение о предстоящем выступлении россиянина Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».

03:00 Селиваненко: удивительно, что Медведев так долго играет на таком уровне Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 В Турции заявили о ликвидации «480 террористов» в ходе операции в САР Вооружённые силы Турции нейтрализовали «480 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщило турецкое Министерство обороны.

03:00 Тарпищев назвал гениальной игру Медведева в финале турнира ATP в Шанхае Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 Рябинский считает, что Бивол готов к объединению титулов Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение, что чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол готов к проведению объединительных боёв.

03:00 Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что глава государства Владимир Путин предпочитает отдых в России, поскольку страна является необъятной и красивой.

03:00 Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ Россиянин Никита Нагорный занял первое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.

03:00 Рябинский заявил, что поддерживает Лебедева в вопросе возобновления боксёрской карьеры Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский высказал мнение о намерении бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дениса Лебедева возобновить спортивную карьеру.

03:00 Протест Воронцовой на результат финала в весе до 57 кг на ЧМ по боксу отклонён Протест россиянки Людмилы Воронцовой на результат финального боя в весовой категории до 57 кг на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ отклонён.

03:00 Чемпион WBA Бивол заявил, что хочет сразиться с победителем боя Бетербиев — Гвоздик Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил, что его следующий соперник может определиться после поединка между его соотечественником Артуром Бетербиевым и украинцем Александром Гвоздиком.

03:00 В Китае при взрыве газа в кафе погибли шесть человек На востоке Китая в провинции Цзянсу в одной из закусочных городского округа Уси произошёл взрыв газа, в результате которого погибли шесть человек и ещё девять пострадали.

03:00 Магомедалиева стала двукратной чемпионкой мира по боксу Россиянка Земфира Магомедалиева завоевала золотую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ.

03:00 Синоптики рассказали о самом тёплом дне на предстоящей неделе Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве в ближайшую неделю.

03:00 Кафельников: рано или поздно Медведев должен был так заиграть Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

03:00 В 2020 году в России впервые пройдёт Кубок мира по хоккею с мячом Кубок мира по хоккею с мячом в 2020 году впервые в истории состоится в России.

03:00 Число погибших из-за тайфуна в Японии возросло до 26 В Японии в результате последствий тайфуна, по последним данным, погибли 26 человек, ещё 175 пострадали. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

03:00 В Саратове похоронили убитую девятилетнюю девочку На Сторожевском кладбище возле Саратова похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая была убита по пути в школу. Об этом сообщает ТАСС.

03:00 Медведев не уверен, что выступит на теннисном Кубке Кремля Россиянин Даниил Медведев после победы над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае рассказал о возможном участии в «ВТБ Кубке Кремля» в Москве.