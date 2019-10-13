ORF: Киев сорвал мирный процесс по Донбассу — слишком велико сопротивление националистов

Процесс мирного урегулирования в Донбассе вновь застопорился: украинская сторона отказалась выполнять договорённости по отводу войск, передаёт ORF. Слишком велико сопротивление националистов на Украине, утверждает австрийский телеканал.
Процесс по достижению мира на востоке Украины вновь застопорился. На этой неделе в очередной раз не увенчалась успехом попытка добиться отвода войск от линии фронта.
ТАРЕК ЛЯЙТНЕР, ведущий ORF:Украинская сторона оказалась не готова к оговоренному отводу войск. Слишком велико сопротивление националистов на Украине. Репортаж нашего корреспондента Кристиана Вершутца с места событий.
На этой неделе в районе города Золотого пророссийские ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ напрасно ждали, что украинцы дадут согласие на отвод войск. Оговоренный сигнал так и остался без ответа. В итоге обратно в расположение наблюдатели ОБСЕ вернулись с одной единственной новостью — никакого отвода войск не будет.
Отказ последовал, пожалуй, из-за сильного сопротивления на Украине. Ветераны попытались войти в Золотое, отряды добровольцев отказались отходить, в Киеве же националисты устроили протесты против так называемой формулы Штайнмайера, названной в честь бывшего министра иностранных дел Германии. Она предусматривает последовательность шагов с целью реализовать Минские соглашения.
ГРИГОРИЙ НЕМЫРЯ, вице-председатель комитета украинского парламента по внешнеполитическим вопросам:В формуле Штайнмайера Россия вообще не упоминается, и это проблема. Российская Федерация должна выполнить Минские соглашения. Более 400 километров государственной границы фактически контролируются Россией, и так дальше не может продолжаться.
В Киеве, в свою очередь, президент Зеленский перешёл в информационное наступление: более 12 часов он отвечал на вопросы 170 журналистов. Зеленский хочет мира, но многие пункты минского плана крайне непопулярны.
Единственное, чего пока удалось добиться, так это строительства моста в районе станицы Луганской, благодаря которому местным жителям стало легче пересекать линию фронта. Путь к миру, однако, будет трудным и долгим.
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