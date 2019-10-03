SRF: рано или поздно Зеленский пойдёт на уступки по Донбассу

В отличие от России Украина находится в сложной переговорной позиции, сообщает SRF. Поэтому президент Владимир Зеленский будет вынужден пойти на уступки по Донбассу. К тому же окончание конфликта на востоке страны — это одно из его главных предвыборных обещаний. И надежды избирателей велики, отмечает корреспондент швейцарского телеканала Луция Чирки.

Участники (конфликта на востоке Украины. — ИноТВ) протянули друг другу руки. Возможно, получится достичь договорённостей по особому статусу региона. Но на этапе реализации задуманного от единства в отношениях украинцев и поддерживаемых Россией сепаратистов не осталось и следа. Луция Чирки, какие из пунктов наиболее спорные?

ЛУЦИЯ ЧИРКИ, корреспондент SRF: В то время как президент Украины в принципе согласился с проведением местных выборов на спорных территориях на востоке Украины, мнения по рамочным условиям их проведения очень сильно расходятся. Одно из требований украинского правительства — полный вывод войск до выборов. Есть шансы, что оно будет выполнено. Но второе требование — предоставить украинскому правительству полный контроль над границей — поддерживаемые Россией сепаратисты уже сегодня наотрез отказались выполнять.

На президента Украины Зеленского давление оказывается со всех сторон. Насколько широкий у него простор для действий в переговорах?

ЛУЦИЯ ЧИРКИ: Владимир Зеленский действительно находится в очень сложной ситуации. Окончание конфликта на востоке Украины было одним из его главных предвыборных обещаний. Соответственно, надежды его избирателей велики. Большинство украинского населения хочет, чтобы конфликт на востоке Украины закончился как можно скорее, готовность же к компромиссам со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов скорее низкая. Это можно понять, учитывая, что в этом пятилетнем конфликте погибло 30 тысяч человек. Но рано или поздно украинскому правительству придётся пойти на уступки, ведь в отличие от России Украина находится в сложной переговорной позиции.

Луция Чирки, спасибо вам большое.

Дата выхода в эфир 02 октября 2019 года.