ORF: важное соглашение в Минске стало прорывом на пути к саммиту «нормандской четвёрки»

В борьбе за мир в Донбассе сторонам конфликта удалось прийти к «важному соглашению», сообщает ORF. Представители украинского правительства и «пророссийских сепаратистов» согласовали в столице Белоруссии порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, поясняет австрийский телеканал.
В борьбе за мир на востоке Украины сторонам конфликта удалось прийти к «важному соглашению», сообщает ORF.
Представители украинского правительства и «пророссийских сепаратистов» из Луганска и Донецка согласовали в Минске порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, поясняет австрийский телеканал.
«Соглашение считают прорывом на пути к новому саммиту в нормандском формате с участием Франции, Германии, Украины и России», — подчёркивает ORF.
Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, проведению саммита теперь ничего не мешает и о дате этой встречи будет объявлено в скором времени.
Что же касается самого соглашения, то речь в нём идёт о так называемой формуле Штайнмайера. Она предусматривает временный особый статус для «мятежных» Луганской и Донецкой областей, отмечает австрийский телеканал.
«Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого ещё нет», — пояснил украинский лидер.
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