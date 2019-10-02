ORF: важное соглашение в Минске стало прорывом на пути к саммиту «нормандской четвёрки»

03:00 Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.

03:00 МИД Польши: Украина не может войти в инициативу «Трёхморья» Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Украина на данном этапе не может присоединиться к Инициативе трёх морей.

03:00 Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину Мужчина, до смерти избивший женщину — кондуктора трамвая во Владивостоке, мог совершить ещё одно нападение.

03:00 В России заявили о росте количества эпизодов кибербуллинга Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина заявила, что в этом году был зафиксирован рост количества эпизодов кибербуллинга.

03:00 Российские телеканалы приобрели права на показ матчей ЧМ-2022 Российские телекомпании приобрели у Международной федерации футбола (ФИФА) права на трансляции чемпионата мира 2022 года в Катаре на территории России.

03:00 Состоялась премьера документального фильма RTД «Следы Ганди» На RTД состоялась премьера документального фильма «Следы Ганди», который приурочен к 150-летию со дня рождения общественного и политического деятеля Махатмы Ганди.

03:00 Генпрокуратура Украины изучает массовую выдачу иностранных паспортов Генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.

03:00 Ласицкене отреагировала на поздравление IAAF, в котором её назвали россиянкой Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала поздравление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в котором легкоатлетку назвали российской спортсменкой. На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Катаре, Ласицкене и другим российским спортсменам приходится выступать в нейтральном статусе.

03:00 Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, какая погода ждёт Москву в предстоящие выходные.

03:00 Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим наставником Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре.

03:00 Футболист «Локомотива» Крыховяк признан лучшим игроком РПЛ в сентябре Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре.

03:00 Под Петербургом в ДТП погиб один человек, восемь пострадали В результате столкновения маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом один человек погиб, восемь пострадали. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

03:00 В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.

03:00 В Раде заявили, что концепции нового закона о статусе Донбасса ещё нет Глава президентской фракции в Верховной раде Украины «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что концепции нового закона об особом статусе Донбасса ещё нет.

03:00 Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине Россиянин Карен Хачанов обыграл француза Жереми Шарди в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

03:00 В Союзе композиторов назвали большой утратой смерть Канчели Председатель правления Союза композиторов России Рашид Калимуллин выразил соболезнования в связи со смертью грузинского композитора Гии Канчели.

03:00 Умер певец Карел Готт Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт скончался на 81-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на продюсера Анету Штолцову.

03:00 На иранском телевидении ЧМ по лёгкой атлетике транслируют с ограничениями В сети появился фрагмент трансляции иранского телеканала, который показывал соревнования на чемпионате мира по лёгкой атлетике в катарской Дохе.

03:00 В ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в гибели Хашукджи Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич по случаю годовщины гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи заявила, что Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования, а также на привлечении к ответственности всех виновных в его смерти. Об этом сообщает пресс-служба ЕС.

03:00 В Москве 6 октября пройдёт кросс «Лисья гора» В Москве 6 октября пройдёт традиционный осенний кросс «Лисья гора», организованный Беговым сообществом.

03:00 Киев обсудит закон о Донбассе после саммита «нормандской четвёрки» Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что украинская сторона будет обсуждать закон об особом статусе Донбасса после встречи глав стран «нормандской четвёрки».

03:00 В Раде опровергли подписание формулы Штайнмайера На переговорах в Минске 1 октября не подписывали формулу Штайнмайера. Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками лидеров «нормандской четвёрки».

03:00 Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР Российские пограничники открыли огонь по одной из шхун браконьеров из КНДР в ходе задержания, на ней вспыхнул пожар. Задержаны 64 браконьера на четырёх шхунах.

03:00 Футболист «Локомотива» Идову считает, что судья ошибся перед первым голом «Атлетико» Защитник «Локомотива» Брайан Идову заявил, что арбитр матча второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» ошибся перед первым голом испанского коллектива.

03:00 Ласицкене объявила, что впервые за четыре года выступит под российским флагом Российская легкоатлетка, чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что выступит под российским флагом на Военных играх в китайском Ухане.

03:00 У Рады проходит акция протеста против согласования формулы Штайнмайера Возле Верховной рады проходит митинг в знак протеста против согласования властями Украины формулы Штайнмайера.

03:00 Зеленский пришёл на закрытое заседание фракции «Слуга народа» Президент Украины Владимир Зеленский пришёл на закрытое заседание фракции «Слуга народа» в Верховной раде, пишет УНИАН.

03:00 МИД Белоруссии: иностранная база не будет способствовать безопасности Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что иностранная база на территории страны не будет способствовать безопасности в регионе.

03:00 Ласицкене призналась, что ей грустно от выступления в нейтральном статусе Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о выступлении в нейтральном статусе.

03:00 СМИ: «Реал» интересуется пятью футболистами «Аякса» Скауты мадридского футбольного клуба «Реал» просмотрят пятерых игроков амстердамского «Аякса» во время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией».

03:00 «Газпром»: достроить «Северный поток — 2» можно за пять недель Глава совета директоров компании «Газпром» Виктор Зубков заявил, что на достройку газопровода «Северный поток — 2» нужно ещё четыре-пять недель.

03:00 Китай поздравил Россию с 70-летием установления дипотношений Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием установления двусторонних отношений.

03:00 Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.

03:00 Сурков назвал условие согласования даты встречи «нормандской четвёрки» Помощник президента России Владислав Сурков назвал условие согласования даты проведения саммита «нормандской четвёрки».

03:00 Сборная России обыграла Канаду на КМ по волейболу, уступая 0:2 по сетам Мужская сборная России по волейболу одержала победу над Канадой в матче второго тура Кубка мира в Японии.

03:00 Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.

03:00 Мяч Нобоа в ворота «Ахмата» признан лучшим голом РПЛ в сентябре Гол хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» признан лучшим голом сентября в чемпионате страны.

03:00 Новак назвал ожидаемую добычу газа в России в 2019 году Российский министр энергетики Александр Новак рассказал об ожидаемой добыче газа в России в 2019 году.

03:00 СМИ: Куртуа не смог самостоятельно покинуть стадион после замены в матче с «Брюгге» Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, который был заменён в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» из-за недомогания, не смог самостоятельно управлять автомобилем.

03:00 Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Ласицкене заявила, что у неё нет цели установить мировой рекорд Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, заявила, что у неё нет цели стать рекордсменкой мира.

03:00 Иран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Тегеран усилил меры безопасности своих нефтяных объектов.

03:00 Футболист «Атлетико» Фелиш назвал сильные стороны «Локомотива» Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш оценил уровень московского «Локомотива» после победы в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

03:00 «Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ. Об этом заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

03:00 Три человека погибли в результате пожара на складе в Новокузнецке Три человека погибли в результате пожара на складе кровельных изделий в Новокузнецке.

03:00 Футболист «Локомотива»: не стоит винить Смолова в поражении от «Атлетико» Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев прокомментировал поражение от мадридского «Атлетико» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

03:00 СМИ: Шевченко готов возглавить «Милан» при двух условиях Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко выдвинул два условия, при выполнении которых он готов возглавить «Милан».

03:00 Умер написавший музыку к «Мимино» грузинский композитор Гия Канчели В возрасте 84 лет скончался грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к таким фильмам, как «Мимино» и «Кин-дза-дза!».