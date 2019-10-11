Зеленский о своих звонках Путину: с меня корона не упадёт

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона рассказал о телефонных контактах с президентом России Владимиром Путиным. Как передаёт «Корреспондент», Зеленский заявил, что все звонки совершались по инициативе украинского президента.

Украина готова совершать шаги в одностороннем порядке для нормализации отношений с Россией. Как пишет «Корреспондент», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября.

«Я звонил президенту России Владимиру Путину, обменялись мнениями. Все звонки совершал я. С меня корона не упадёт, у меня её, слава богу, и нет. Я считаю, что эту войну необходимо заканчивать», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, желание завершить конфликт в Донбассе должно быть у обеих сторон. Также должно быть желание встретиться в любом формате.

«Надо начать говорить о прекращении боевых действий, но риторика должна быть иной. Не нужно говорить, что нас нет, что это ваш внутренний конфликт, разбирайтесь сами и так далее», — добавил президент, пояснив, что иначе добиться результатов будет сложно.