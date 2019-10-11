Зеленский о своих звонках Путину: с меня корона не упадёт

03:00
Обвиняемый в стрельбе в Галле признал экстремистский мотив
Обвиняемый в стрельбе в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт), в результате которой погибли два человека, сознался в содеянном и признал правоэкстремистский мотив преступления.
03:00
Около 200 морпехов ЧФ проводят сбор по воздушно-десантной подготовке
Подразделения морской пехоты Черноморского флота проводят сбор по воздушно-десантной подготовке, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
03:00
Чавушоглу: Турция проинформировала генсека НАТО о ходе операции в САР
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция проинформировала генсека НАТО Йенса Столтенберга о ходе операции «Источник мира» в Сирии.
03:00
Сборная России по регби готова пригласить на сборы футболиста Дзюбу
Сборная России по регби выразила готовность взять на сборы нападающего футбольной национальной команды Артёма Дзюбы после его игры в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
03:00
Туск: шанс на достижение договорённостей по брексит остаётся
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что после встречи премьер-министров Ирландии и Великобритании небольшой шанс на достижение договорённости сделке Великобритании с Евросоюзом по брекситу остаётся.
03:00
Назначен новый директор «Артека»
Главой международного детского центра «Артек» назначен Константин Федоренко, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства России.
03:00
Спасатели подняли более 6,5 тысяч взрывоопасных предметов с затопленного парохода в Крыму
Спасатели подняли более 6,5 тыс. взрывоопасных предметов с грузового парохода «Жан Жорес», затопленного во время Великой Отечественной войны в Крыму.
03:00
СМИ: Фёдор Емельяненко намерен завершить карьеру боем в Москве
Стало известно, где планирует провести последний поединок в карьере российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко.
03:00
Лукашенко призвал СНГ поддержать его инициативу по РСМД
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лидеров стран СНГ поддержать его инициативу принять декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
03:00
В наземном транспорте Москвы появятся «умные» видеокамеры
В наземном городском транспорте столицы появятся «умные» видеокамеры, передаёт сайт «Москва 24».
03:00
В АРБ прокомментировали предложение запретить банкам навязывать допуслуги
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение Минфина законодательно запретить навязывание банками дополнительных услуг при получении потребительского кредита или займа.
03:00
Девушка — боец UFC проведёт бой через четыре месяца после рождения ребёнка
Американка Маккензи Дерн, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), выйдет на бой спустя всего четыре месяца после рождения дочери.
03:00
В ЕС ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Представитель ЕС прокомментировал угрозу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу и выпустить беженцев в Европу, если Евросоюз назовёт операцию Турции «Источник мира» вторжением.
03:00
Теннисист Медведев заявил, что остался доволен уровнем своей игры в матче с Фоньини
Россиянин Даниил Медведев обратился к болельщикам после победы над итальянцем Фабио Фоньини в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
03:00
Эксперт прокомментировал взрыв на иранском танкере в Красном море
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал RT сообщение о взрыве, который произошёл на иранском танкере в Красном море.
03:00
Семшов назвал общие черты нынешней сборной России с национальной командой 2008 года
Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов рассказал, какие общие черты есть у нынешней национальной команды со сборной, которая в 2008 году завоевала бронзу чемпионата Европы.
03:00
Лукашенко выступил за встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за то, чтобы глава Украины Владимир Зеленский приехал на саммит СНГ в Ашхабаде и встретился с российским лидером Владимиром Путиным.
03:00
WSJ: Трамп назначит замгоссекретаря Салливана послом США в России
Американский лидер Дональд Трамп намерен назначить послом США в России заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Джона Салливана.
03:00
Семшов заявил, что не сомневался в победе сборной России над Шотландией
Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов заявил, что не сомневался в победе национальной команды в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
03:00
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
03:00
Лукашенко назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе саммита СНГ в Ашхабаде выразил обеспокоенность в связи с предстоящими масштабными учениями НАТО в Европе.
03:00
В сети появилось видео аварии с участием чемпиона мира по боксу Спенса
В сети опубликовали видео ДТП с участием действующего чемпиона мира в полусреднем весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) американца Эролла Спенса.
03:00
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии
Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али.
03:00
Циципас взял верх над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 финала турнира в Шанхае
Грек Стефанос Циципас обыграл серба Новака Джоковича в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
03:00
Путин заявил, что не получил ответа по письму о РСМД
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде сообщил, что не получил ответа на своё обращение к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней дальности.
03:00
Британия выпустила первую банковскую платёжную карту из чистого золота
Королевский монетный двор Великобритании объявил о выпуске первой в мире банковской (дебетовой) платёжной карты из чистого золота. Об этом сообщается на сайте организации.
03:00
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью, сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
03:00
Шарапова заявила, что не вернётся в теннис после беременности
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что в случае возможной беременности уйдёт из спорта.
03:00
Эксперт оценил отношения США и Китая
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения США и КНР.
03:00
Токаев предложил подумать над введением в СНГ единой визы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над введением на территории стран СНГ единого визового режима наподобие «шенгена».
03:00
Глава Культурного центра посольства Республики Корея оценила стремление корейцев к сближению
Директор Культурного центра посольства Республики Корея в России Ви Мен Чже в беседе с Nation News оценила стремление корейцев к сближению.
03:00
Минтруд предложил изменить условия выплат пособий по уходу за ребёнком
В Минтруде подготовили законопроект, предусматривающий изменение условий получения пособий по уходу за ребёнком.
03:00
Мужская сборная России победила Италию на КМ по волейболу
Мужская сборная России по волейболу взяла верх над Италией в матче восьмого тура Кубка мира в Японии.
03:00
Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
03:00
В «Боруссии» рассказали, что пытались вернуть Клоппа на пост главного тренера
Генеральный директор дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Ханс-Йоахим Ватцке сообщил, что пытался вернуть на пост главного тренера команды нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
03:00
Путин: ничего против либерализма не имею
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ заявил, что не имеет ничего против либерализма.
03:00
В Гильдии автошкол оценили идею проверять водителей на алкоголизм
Президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что для получения водительских прав будет необходимо пройти тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), наличие которого свидетельствует о хроническом алкоголизме.
03:00
Через портал mos.ru и приложение «Госуслуги Москвы» совершили более 5 млн платежей с начала года
Через портал mos.ru и приложение «Госуслуги Москвы» совершили свыше 5 млн платежей с начала 2019 года.
03:00
Стал известен характер травмы футболиста «Зенита» Мамманы
Петербургский футбольный клуб «Зенит» огласил подробности по поводу травмы защитника команды Эммануэля Мамманы.
03:00
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
03:00
СМИ: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал приобрести Соболева
Кандидат в президенты стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» Ахмет Нур Чеби пообещал в случае своего назначения на пост купить нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
03:00
Названы регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом
В 2018 году за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем обратились более 2 млн человек по всей России, передаёт РБК со ссылкой на Минздрав. Лидером по числу новых случаев заболевания алкоголизмом стала Чукотка (29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет).
03:00
В Турции заявили о ликвидации «277 террористов» в ходе операции в САР
Число ликвидированных в ходе военной операции «Источник мира» в Сирии «террористов» выросло до 277. Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
03:00
Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по шайбам в гостевых матчах
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на седьмое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по шайбам, заброшенным в матчах на выезде.
03:00
СМИ: В Кении несколько человек пострадали при крушении самолёта
Самолёт частной авиакомпании Silverstone потерпел крушение рядом с аэропортом кенийской столицы Найроби.
03:00
Дзюба поблагодарил болельщиков после победы сборной России над Шотландией
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба обратился к болельщикам национальной команды после победы над Шотландией в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.
03:00
СМИ: МВД может разрешить агрегаторам такси выявлять в режиме онлайн водителей, лишённых прав
МВД России может разрешить агрегаторам такси выявлять в режиме онлайн водителей, лишённых прав, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-центр ведомства.
03:00
Президент Туркменистана попросил Путина о поставках Aurus
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде попросил его о поставках представительского автомобиля Aurus.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Боттас показал лучшее время во второй практике Гран-при Японии, Квят — 12-й
Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас выиграл вторую свободную практику на 17-м этапе Гран-при «Формулы-1» в Японии.