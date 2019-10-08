Главред: Зеленского ждёт новый «майдан», что только порадует Путина

Сторонники Владимира Зеленского слабы на улице, поэтому если протесты, устраиваемые националистами, будут нарастать, то на Украине может возникнуть патовая ситуация, уверен глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Как заявил он в комментарии изданию «Главред», с помощью слишком агрессивных действий радикалы могут дискредитировать себя и создать опасность усиления конфликтности в обществе, что будет лучшим подарком для Владимира Путина.

Зеленский слаб на улице, и если протесты будут нарастать, на Украине может возникнуть патовая ситуация: возможно повторение 2014 года, когда страна была поделена пополам. Об этом в комментарии «Главреду» рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Как считает эксперт, некий звоночек для Зеленского в протестах на «майдане» есть, однако более тревожным он будет 14 октября: в этот день украинские националисты анонсировали марш против формулы Штайнмайера как продолжение акций протеста.

«Зеленский слаб на улице. И потому у нас может возникнуть патовая ситуация — мы можем снова застрять, что называется «и не туды, и не сюды». И выиграть войну (давайте будем реалистами) мы не можем. Можно дуть щёки, мышцы и всё что угодно, но реально и объективно, в нынешней внутриполитической, экономической ситуации и нынешней международной конъюнктуре у нас нет шансов выиграть войну с Россией», — добавил Фесенко.

Он отметил: нужно понимать, что мира исключительно на украинских условиях не будет: если мир путём переговоров — то лишь путём взаимных уступок, и другого выхода нет. Мир на украинских условиях, по мнению Фесенко, — это иллюзия.

Что же касается акций, запланированных на 14 октября, то эксперт не исключил провокаций.

«Сейчас эмоции усилились — и начинаются невротические проявления на довольно больной теме. Потому всегда могут найтись люди, которые могут пойти не только с плакатами, но и с действиями. И опасность состоит в том, что эти люди могут прийти на Банковую, где сейчас нет заборов, как при Порошенко. И что будет, если возникнет желание ворваться и «покуражиться»? Однако тут следует помнить, что уровень поддержки националистов — всего пара процентов, потому они и в Раду не прошли. И с помощью слишком агрессивных действий они могут дискредитировать себя и создать опасность усиления конфликтности в обществе. А это — лучший подарок для Путина», — заключил Фесенко.