112: Украина и США могут создать совместный комитет для расследования дела Байденов

Украина и США могут начать расследование по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера путём создания совместного следственного комитета. Однако, как передаёт «112 Украина», данный план может реализоваться, только если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве и в соответствии с внутренним законодательством Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут начать расследование по делу бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера путём создания совместного следственного комитета. Однако, как передаёт «112 Украина», данный план может реализоваться, только если прокуроры США потребуют сотрудничества для проведения расследования, основанного на международном праве и в соответствии с внутренним законодательством Украины.

Зеленский объяснил Трампу во время их телефонного разговора в июле, что любое расследование возможно в случае необходимости, потому что на Украине будет новый и справедливый главный прокурор.

Как напоминает канал, скандал начался из-за обнародования содержания телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, что стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена. Конгресс США начал расследование этого случая.