«Не импичмент, а госпереворот»: Трамп обвинил демократов в попытке забрать власть у народа

В то время как демократы в конгрессе США предпринимают меры в направлении импичмента, президент всё сильнее критикует их в Twitter. В своём недавнем твите Дональд Трамп назвал происходящее государственным переворотом, направленным на то, чтобы попрать волю избирателей и лишить их конституционных прав.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что инициированное демократами расследование по импичменту напоминает «государственный переворот», передаёт The Hill.
«С каждым днём узнавая всё больше, я прихожу к заключению, что происходит не импичмент, а государственный переворот», — написал Трамп в Twitter. Далее президент пояснил, что расследование его предполагаемого злоупотребления властью «направлено на то, чтобы забрать у народа его власть, голоса избирателей, их свободы, их Вторую поправку (к Конституции США. — ИноТВ), религию, вооружённые силы, стену на границе и их Богом данные права как граждан Соединённых Штатов Америки».
В своём твите Трамп прибегает к той же риторике, что и во время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, отмечает издание. Деятельность Мюллера президент регулярно называл «охотой на ведьм», а ранее в этом году назвал «государственным переворотом» и заявил, что подобное могло бы происходить в «стране третьего мира». Однако спецпрокурор не нашёл сговора Трампа с Россией и не сделал никакого вывода о том, препятствовал ли Трамп правосудию.
The Hill напоминает, что текущее расследование по импичменту Трампа «во многом спровоцировано его поведением в телефонном разговоре с украинским президентом, когда Трамп призвал иностранного лидера «приглядеться» к кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байдену».
«Украинский скандал» — более серьёзная угроза Трампу, чем расследование Мюллера, поскольку демократы дали понять, что готовы быстро перейти к импичменту, говорится в статье. Глава Белого дома, в свою очередь, «всё более враждебно» отзывается о своих критиках.
Так, в понедельник президент заявил, что председателя комитета палаты представителей конгресса США по разведке Адама Шиффа следует арестовать за государственную измену — из-за его преувеличений в пересказе разговора Трампа с Зеленским, отмечает The Hill.
Кроме того, глава Белого дома резко критикует «разоблачителя», сообщившего о предполагаемом злоупотреблении, и пытается выяснить его личность, однако и демократы, и некоторые республиканцы этому противятся, говорится в статье.
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