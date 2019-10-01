Hill: если палата представителей одобрит импичмент, у сената не будет выбора

Как заявил лидер республиканского большинства в сенате США, верхней палате конгресса придётся принять импичмент Трампа, если его одобрят в палате представителей, сообщает The Hill. Сенатор уточнил, что он не может нарушать закреплённые в регламенте правила, между тем как республиканцы надеются не допустить отставки президента при голосовании.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил в понедельник, что если палата представителей примет положения об импичменте Трампу, то у сената не останется «иного выбора», кроме как принять такое решение, пишет The Hill. Как подчеркнул сенатор в интервью CNBC, таковы правила верхней палаты конгресса касаемо импичмента президенту и он не намерен их нарушать. «У меня не будет иного выбора, кроме как принять это (на рассмотрение. — ИноТВ) в соответствии с регламентом сената по импичменту», — цитирует издание слова Макконнелла.

Как рассказывает американская газета, на прошлой неделе демократы официально объявили о начале расследования против президента, однако до заявления спикера Нэнси Пелоси сенатор отказывался комментировать «различные гипотезы» о том, что может произойти в палате представителей. Также на выходных он выпустил напоминание репортёрам о том, что, если палата примет статью об импичменте Трампу, сенату придётся провести эту процедуру. Республиканские сенаторы пообещали, что быстро раздавят любые попытки импичмента, для которого требуется две трети голосов (67 представителей).

В 1986 году Роберт Дав, бывший тогда парламентарием в сенате, написал руководство действий сената для Говарда Грина — младшего, который занимал должность секретаря сената. Об этом напоминает Макконнелл в своей заметке. «По правилам сената палату представителей должны тотчас уведомить о том, что сенат готов принять их делегатов, «как только сенат получит уведомление об импичменте», — приводит The Hill выдержки из этой заметки. — Более того, по тем же правилам, процедура импичмента должна начинаться в час дня ежедневно, кроме воскресений, и будет проходить день за днём до тех пор, пока не придут к окончательному решению».