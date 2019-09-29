Экс-министр труда США: Трамп способен причинить больше вреда, чем Никсон

«Трамп может причинить больше вреда, чем Никсон. Его импичмент — это настоятельная необходимость», — пишет в своей статье для The Guardian экс-министр труда США Роберт Райх.

Как напоминает издание, и Ричард Никсон, и Дональд Трамп попытались накопать грязь на своих политических оппонентов, чтобы помочь себе переизбраться на очередной срок, а потом, когда об этом стало известно, оба постарались замять случившееся. Однако разница между этими двумя случаями состоит не только в том, что Никсон оказался вмешан в неудачное ограбление в комплексе «Уотергейт», а Трамп — в скандал с участием зарубежного государства.

Дело в том, что злоупотребление властью со стороны Никсона было обнаружено во время его второго срока — уже после того, как он был переизбран. Он все ещё был опасным мошенником, но к тому времени у него не было причин ещё больше вредить американской демократии.

Злоупотребление со стороны Трампа, между тем, выявлено за 14 месяцев до выборов 2020 года в то самое время, когда у него всё ещё есть стимул сделать для победы всё, что в его силах.

«Всем нам нужно быть бдительными», — предостерегает бывший американский министр.

По его словам, за последние два с половиной года президент США продемонстрировал готовность попрать любой мешающий ему аспект американской демократии: Трамп совершал нападки на СМИ, использовал президентскую власть для личной выгоды, совершал вербальный нападки на судей, подрывал разделение властей и расходовал деньги такими способами, которые конгресс не санкционировал.

«Он считает себя непобедимым. Теперь он бросает вызов всей нашей конституционной и политической системе, чтобы та попробовала остановить его», — утверждает Роберт Райх.

Реальная ценность нынешней формальной процедуры импичмента состоит в том, что Трампу дают понять: злоупотребление президентской властью ради переизбрания, возможно, не сойдёт ему с рук. Конечно, он всё ещё будет пытаться, но, по крайней мере, линия прочерчена. И теперь все следят за происходящим.

Независимо от того, как закончится процедура импичмента, попытки Трампа разобраться с конкурентами могут быть ограничены до тех пор, пока существует возможность того, что его президентская власть закончится после выборов 2020 года.

«Если эти выборы будут искажены, и если этого человека переизберут, то сложится непредсказуемая ситуация», — подытоживает свою статью для The Guardian экс-министр труда США Роберт Райх.