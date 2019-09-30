Guardian Оригинал

Guardian: Джулиани возглавил контратаку по делу об импичменте Трампа

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В то самое время, как процедура импичмента президента США начинает набирать обороты, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани возглавил контратаку по украинскому скандалу, пишет The Guardian. В частности, он отверг обвинения в том, что нынешний глава Белого дома специально пытался накопать грязь на кандидата от демократов Джо Байдена.
Guardian: Джулиани возглавил контратаку по делу об импичменте Трампа
Reuters
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани возглавил борьбу с набирающей обороты инициативой по импичменту Дональда Трампа, пишет The Guardian.
 
Армия его подручных во главе с бывшим мэром Нью-Йорка уже пошла в контратаку, говорится в статье. Между тем оказавшийся в осаде президент США пытается отбиться от обвинений в свой адрес.
 
Джулиани сам оказался серьёзно замешан в этом деле, поскольку участвовал в попытках Трампа убедить украинское правительство помочь нынешнему главе Белого дома переизбраться в 2020 году на второй срок.
 
Экс-мэр Нью-Йорка подверг критике не только анонимного разоблачителя, показания которого стали поводом для начала процедуры импичмента, но также и демократов, которые возглавили эту инициативу.
 
В интервью ABC News Джулиани отверг обвинения в том, что он по просьбе Трампа просил украинские власти накопать грязь на Джо Байдена, главного претендента на президентский пост от демократов.
 
«Я не веду расследования в отношении Джо Байдена, — заявил экс-мэр Нью-Йорка. — Я наткнулся на него, расследуя то, как украинцы вступили в сговор с предвыборным штабом Хиллари Клинтон с целью передачи порочащей информации».  
 
Нынешняя процедура импичмента, как отмечается в статье, сосредоточена на попытках Трампа принудить Киев расследовать «теории заговора», касающиеся таких представителей Демократической партии, как Джо Байден и Хиллари Клинтон.
 
Согласно 9-страничной жалобе, поданной разоблачителем, о котором известно лишь то, что он является сотрудником разведслужб США, «президент Соединённых Штатов использовал свои полномочия, чтобы запросить вмешательства со стороны иностранного государства в американские выборы 2020 года».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
выборы Джо Байден Дональд Трамп импичмент президентские выборы США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров