Бывший вице-президент США Джо Байден – не единственный лидер Демократической партии, который без восторга наблюдает за появлением нового интереса к американо-украинским отношениям, пишет заместитель редактора The Wall Street Journal Джеймс Фриман. По его словам, сенаторы-республиканцы уже напомнили генпрокурору о том, как в 2016 году предвыборный штаб Хиллари Клинтон пытался дискредитировать Трампа с помощью Киева.

Клану Джо Байдена всё ещё необходимо объяснить, почему его сын ежемесячно получал от украинской газовой компании $50 тыс. только за то, что, по-видимому, имел нужную фамилию. Но бывший вице-президент — не единственный «столп демократического истеблишмента», которому придётся не по душе, что отношения Вашингтона с Киевом вновь оказались в центре внимания. Причём не только Дональд Трамп хочет получить более полный отчёт о роли Украины в президентских выборах 2016 года, пишет заместитель редактора The Wall Street Journal Джеймс Фриман.

Накануне сенаторы-республиканцы Чак Грэссли и Рон Джонсон обратились с открытым письмом к генпрокурору Уильяму Барру. По их словам, ещё два года назад стало известно о «вопиющих попытках» Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон использовать украинское правительство, чтобы найти компромат на Дональда Трампа.

Ссылаясь на сообщения прессы, законодатели напомнили, что во время президентской кампании 2016-го «украинские власти пытались помочь Хиллари Клинтон и подорвать позиции» республиканского кандидата. Представители Киева «распространяли документы, обвиняющие главного помощника Трампа в коррупции, и давали понять, что расследуют это дело».

Примечательно, что сенаторы опираются не на доклады каких-нибудь консервативных блогеров. Они цитируют статью 2017 года, опубликованную изданием Politico, которое едва ли можно заподозрить в симпатиях к Трампу, обращает внимание Фриман.

«Попытки Украины саботировать Трампа дали обратный результат», — говорится в заголовке публикации. Её авторы утверждают: киевские чиновники начали спешно заглаживать свою вину перед новоизбранным президентом США после того, как их попытка повысить шансы Клинтон на победу провалилась.

Авторы материала сообщают, что украинские власти «помогали соратникам Клинтон искать дискредитирующие сведения о Трампе и его советниках». По их мнению, всё это делалось с целью убедить избирателей, что штаб республиканца «тесно связан с восточным врагом Украины — Россией».

В расследовании Politico описывается ещё один спорный момент. По информации издания, украинские власти помогали демократам через своё посольство в Вашингтоне, что противоречит дипломатическому протоколу, который требует, чтобы государства не вмешивались в выборы друг друга.

Благодаря ретроспективному анализу и выводам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера стало понятно, что доказательств «сговора» Трампа с Москвой не существует. Остаётся неясным другой момент, который требует дальнейшего изучения: почему этому «безосновательному обвинению» удалось поглотить первую половину срока действующего американского президента, считает журналист.

Статья Politico, определённо, выглядит убедительно, но не стоит принимать все указанные в ней сведения как доказанный факт. Ведь любой здравомыслящий человек не приказал бы прослушивать разговоры представителей штаба кандидата от другой партии, как поступили демократы в 2016 году, основываясь на сообщении Yahoo News. Тем не менее материал, на который ссылаются сенаторы, может помочь понять, как именно инструменты слежки американского аппарата национальной безопасности оказались направлены против оппозиционного кандидата, заключает Джеймс Фриман.