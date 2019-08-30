Fox News

Fox News объяснил, почему в миграционном кризисе в США виновата Клинтон

Материал представлен в переводе ИноТВ
В 2009 году, когда Хиллари Клинтон была госсекретарём США, в Гондурасе при поддержке американцев был свергнут демократически избранный президент Хосе Мануэль Селайя, напоминает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, именно этот переворот, приведший к хаосу и разгулу насилия, и стал причиной наплыва иммигрантов из Центральной Америки в США.

Мы много говорили о кризисе на границе США с Мексикой, но не так уж много о том, почему из Центральной Америки прибывает такое большое количество мигрантов. На это есть немало причин. Одна из них, впрочем, касается бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Десять лет назад, в 2009 году, в результате переворота был свергнут президент Гондураса Мануэль Селайя. С тех самых пор в Гондурасе хаос и разгул насилия. Мы видели подобное во многих других странах.

Вот как это связано с Хиллари Клинтон. Когда свергали Селайю, она была госсекретарём. Она оправдывала его свержение в своих мемуарах «Трудный выбор», вышедших в жёсткой обложке. Что интересно, из версии, вышедшей в мягкой обложке, она это оправдание убрала.

Сегодня с нами Аня Парампил — журналистка из The Grayzone. Недавно она брала интервью у Селайи в Гондурасе. Большое спасибо, что пришли, Аня!

АНЯ ПАРАМПИЛ, журналистка: Конечно! Всегда рада!

Это одна из тех историй… Я знаю, что это запутанная история, и у нас не так много времени. Но расскажите её коротко для тех наших зрителей, которые ничего об этом не знают.

АНЯ ПАРАМПИЛ: Причина, по которой Хиллари Клинтон удалила из своей книги отрывок, где говорилось о её контролирующей роли в этом гондурасском перевороте 2009 года, приведшем к свержению демократически избранного президента Хосе Мануэля Селайи, должно быть, заключается в том, что ей очень стыдно за последствия этого переворота для страны.

Речь идёт о… Как вы упомянули, я беседовала с Селайей в десятую годовщину этого переворота, когда все американские СМИ говорили о кризисе на границе, но молчали о том, что этот кризис прямо связан с внешней политикой США, особенно с политикой смены режимов. Результатом этой политики стало повышение уровня бедности в Гондурасе в два раза. Мы сейчас говорим о стране, где уровень бедности составляет 65 процентов, причём около 42 процентов населения живёт в крайней нищете.

Более того, два человека, занимавшие пост президента после Хосе Мануэля Селайи: президент Лобо и нынешний президент Хуан Орландо Эрнандес, каким-то образом пробывший у власти два срока, хотя конституция Гондураса это запрещает… Их обоих правительство США теперь обвиняет в том, что они финансировали свои президентские кампании на деньги от нарковойны! Особенно это касается нынешнего президента Хуана Орландо Эрнандеса. А его брат Тони Эрнандес в настоящий момент сидит в тюремной камере в Майами за причастность к наркоторговле. Этот человек писал свои инициалы на переправляемых мешках с кокаином!

Ха-ха-ха! Простите, что рассмеялся вслух.

АНЯ ПАРАМПИЛ: И этого президента, Хуана Орландо Эрнандеса, правительство США считает его сообщником в этом деле. И при этом он был в Вашингтоне…

Я так понимаю, вы хотите сказать, что, как показывает практика, свержение старого правителя вовсе необязательно идёт на пользу стране, а новое руководство вовсе необязательно оказывается лучше. Разве это не напоминает о событиях в Ливии?

АНЯ ПАРАМПИЛ: Конечно!

Муаммара Каддафи свергли и убили при поддержке Саманты Пауэр и Хиллари Клинтон…

АНЯ ПАРАМПИЛ: Да!

В результате Европу охватил миграционный кризис.

АНЯ ПАРАМПИЛ: Совершенно верно! Это и есть движущая сила миграционного кризиса, международного миграционного кризиса, Такер. И по какой-то причине это поддерживают обе партии: и демократы, и республиканцы! Администрация Обамы и администрация Трампа.

Да.

АНЯ ПАРАМПИЛ: И те, и другие позволяют Хуану Орландо Эрнандесу, причастному к кокаиновому скандалу на миллион долларов… Правительство США его поддерживает. Всё потому, что обе партии в этой стране отвечают перед небольшой элитой, которая получает прибыль не только от того, что страны вроде Гондураса становятся открытыми для международных корпораций, но и от притока дешёвой рабочей силы в эту страну (в США. - ИноТВ)!

Вот это настоящая история. Полностью с вами согласен. Так и есть. Обслуживающий класс для правящего класса. Аня Парампил, рад был вас видеть сегодня!

АНЯ ПАРАМПИЛ: Рада была поговорить с вами, Такер!

Большое спасибо!

АНЯ ПАРАМПИЛ: Конечно!

Дата выхода в эфир 28 августа 2019 года.

 

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Fox News США Северная Америка
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