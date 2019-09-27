Клинтон: в следующий раз Трампу не победить — «странности» 2016 года уже не повторятся

Дональд Трамп не сможет победить на следующих президентских выборах, потому что на этот раз не будет тех «странностей», которые помогли ему стать президентом в 2016 году, заявила соперница Трампа по прошлым выборам Хиллари Клинтон в интервью одному из американских телеканалов. Как сообщает Daily Mail, Клинтон также высказалась в поддержку процедуры импичмента, запущенной ранее в отношении американского лидера его оппонентами из Демократической партии.

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в интервью телеканалу CBS предсказала, что Дональд Трамп не победит на следующих президентских выборах в 2020 году, а в 2016 году одержал над ней верх лишь из-за «многочисленных странностей», пишет Daily Mail.

«Слушайте, во время тех выборов, в которых участвовала я, случилось много странностей, которых больше не повторится», — заявила она в беседе с журналистом CBS, полная версия которой будет показана в эти выходные.

Госпожа Клинтон также выразила надежду на то, что американские избиратели стали лучше понимать тактику Трампа, говорится в материале Daily Mail. «Я надеюсь, что и публика, и пресса теперь понимают, как играет Трамп», — цитирует её британское издание.

В ходе интервью, которое состоялось до того, как было объявлено о запуске процедуры импичмента Трампа, Клинтон высказалась за проведение этой процедуры в связи с обнародованием содержания телефонных переговоров между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в статье. Как напоминает обозреватель Daily Mail, во время переговоров Трамп, в частности, попросил Зеленского возобновить расследование в отношении возможного кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена и его связей с Украиной.

«Я считаю, что в связи с открытыми недавно фактами, которые представляют собой вопиющую попытку Трампа воспользоваться своим положением президента в личных политических интересах, необходимо начать процедуру импичмента», — заявила Клинтон журналисту CBS. Она также отметила, что о ней в 2016 году «распространялись возмутительно лживые сведения», однако, «к сожалению, в них поверило достаточно людей; ну а данный случай — это попытка распространить такую же ложь о Байдене».

Как напоминает обозреватель Daily Mail, Клинтон в 90-е годы пришлось пережить «собственную сагу с импичментом», который грозил её мужу Биллу Клинтону, обвинявшемуся в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Тем не менее Клинтон был в итоге оправдан сенатом США.