WP: самая трудная задача для следующего президента США — «разгрести бардак», оставшийся от Трампа

За годы своего президентства Дональд Трамп нанёс колоссальный вред институтам власти в США, пишет The Washington Post. По мнению обозревателя издания, победить Трампа на выборах будет несложно, но следующему президенту предстоит решить гораздо более серьёзную задачу — найти способ исправить ошибки предшественника.

Чтобы завоевать сердца избирателей, потенциальным кандидатам в президенты США от Демократической партии следует, во-первых, убедительно объяснить, как они намереваются на предстоящих выборах одержать верх над Дональдом Трампом, а во-вторых, рассказать, как они собираются устранять тот «катастрофический вред», который Трамп нанёс всем трём ветвям власти, а также доверию граждан к государственным институтам, пишет колумнист The Washington Post Юджин Робинсон.

По мнению Робинсона, о том, что ещё четыре года «хаоса и разложения» сделают со страной, в случае если Трамп останется у власти, невозможно думать без содрогания, поэтому американского президента просто необходимо «выставить вон». Это, впрочем, будет нетрудно, ведь у Трампа поразительно низкий рейтинг, а как-то расширить свой электорат за время своего президентства он ни разу не попытался, подчёркивает обозреватель WP. Для победы кандидату-демократу будет достаточно обеспечить достаточно высокую явку сторонников своей партии, заручиться поддержкой независимых кандидатов и выступающих против Трампа республиканцев и вернуть к себе хотя бы часть избирателей из «Ржавого пояса», поддержавших в 2008 году Барака Обаму, а в 2016-м — Трампа, рассуждает журналист. Как полагает Робинсон, с такой простой задачей по силам справиться практически всем потенциальным кандидатам от демократов.

Между тем, после победы следующего демократического президента США ждут значительно более сложные проблемы, первой из которых станет восстановление исполнительной ветви власти, оказавшейся по вине Трампа в состоянии «разрухи», продолжает Робинсон. По мысли журналиста, то, что Трампу удалось убедить своих сторонников в том, что он является каким-то «волшебником бизнеса с гениальным дарованием в области управления» — это, должно быть, «самая масштабная афера» в исполнении нынешнего президента: на деле компания Трампа была семейным бизнесом, который Трамп неоднократно доводил до почти полного краха своими решениями, и теперь он продолжает делать то же самое с правительством США.

Как считает автор статьи, Белый дом теперь напоминает сериал «Игра престолов» — «придворные борются за покровительство Безумного короля, не имея то ли возможности, то ли желания исполнять свои нормальные обязанности, опасаясь нарваться на гнев Трампа». Если обычно в Белом доме собирали и обрабатывали информацию из внешних источников, чтобы президент мог принимать наиболее правильные решения, при Трампе всё оказалось наоборот — его прихоти, какими бы они ни были, выводятся во внешний мир и становятся пунктами политической программы, убеждён Робинсон. При этом важнейшие для нацбезопасности США ведомства — включая Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях — уже многие месяцы вынуждены работать без постоянных лидеров.

Таким образом, первой задачей нового президента станет набор в исполнительные органы компетентных и преданных работе профессионалов, служивших в прошлом как демократическим, так и республиканским администрациям, пишет Робинсон. Вторая же задача будет значительно сложнее — будущему лидеру страны придётся понять, как устранить урон, который нанёс Трамп законодательной ветви власти. По мысли автора, в результате действий Трампа при поддержке лидера сенатского большинства Митча Макконнелла конгресс США стал практически беспомощным, и теперь даже те меры, которые поддерживают до 90% граждан страны, могут не получить зелёный свет от сенаторов из-за того, что они боятся не угодить президенту. Если сенат после выборов окажется под контролем демократов, Макконнелл всё равно будет иметь возможность мешать их работе, и новому президенту придётся заставить сенат его уволить; если же палата останется у республиканцев, сенаторам-демократам нужно будет придумать, как в обход Макконнелла или вопреки ему превратить сенат в работоспособный законодательный орган, говорится в статье.

Наиболее же сложной задачей следующего президента станет «исправление» судебной власти, считает Робинсон. Трамп и Макконнелл назначили в общей сложности более 150 новых федеральных судей, и большинство из них придерживаются радикально правых взглядов и в ближайшие десятилетия повлияют на юриспруденцию и на имидж института судейства самым плохим образом, уверен журналист. Такой подбор судей угрожает разрушить веру американцев в непредвзятость органов правосудия, а вернуть эту веру, возможно, сможет только время, сетует он.