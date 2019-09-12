Fox News: новая династия — семье Трампов прочат большое политическое будущее

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03:00 Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.

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