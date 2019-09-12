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Fox News: новая династия — семье Трампов прочат большое политическое будущее

Материал представлен в переводе ИноТВ
Трампы способны стать политической династией, которая будет влиять на Республиканскую партию на протяжении десятилетий — об этом заявил председатель избирательного штаба президента США Брэд Парскейл. Как отмечает Fox News, тех, кто рассчитывает, что с уходом нынешнего главы Белого дома «трамповская эпоха» закончится, может ждать сюрприз.

А теперь поговорим о политике. Сегодня в нашей рубрике Campaign Trail Mix: предсказание о появлении новой политической династии; демократу второго эшелона трудно преодолеть летнее падение рейтинга; кандидат третьего эшелона жаждет «синей волны»* — речь идёт о краудсёрфинге** в США; а миллиардер четвёртого эшелона проходит отбор для четвёртых демократических дебатов.

На прямой связи из Вашингтона Питер Дуси. Рада вас видеть, Питер!

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Дана, как вы только что упомянули, последние несколько десятилетий семейный бизнес Трампов был в сфере недвижимости. Но на ближайшие десятилетия семейным бизнесом Трампов может стать республиканская политика. Так, по крайней мере, видит ситуацию председатель избирательного штаба Трампа Брэд Парскейл.

БРЭД ПАРСКЕЙЛ, председатель избирательного штаба Дональда Трампа: Трампы станут династией, которая продержится десятки лет и поможет Республиканской партии стать новой партией. Партией, которая будет приспосабливаться к изменчивой культуре. Нужно продолжать приспосабливаться, сохраняя при этом консервативные ценности, в которые мы верим.

ПИТЕР ДУСИ: Итак, те, кто думает, что трамповская эпоха закончится с уходом Дональда Трампа с поста, могут ошибаться.

Дата выхода в эфир 09 сентября 2019 года.

* Синий цвет в американской политике прочно ассоциируется с Демократической партией (прим. ИноТВ).
** Краудсёрфинг — забава, принятая скорее на концертах, чем на митингах: «плавание» на руках толпы (прим. ИноТВ).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Fox News США Северная Америка
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