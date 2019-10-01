Le JDM: Украине снова не повезло — она оказалась ключом к отставке Трампа

Президентский срок Дональда Трампа может оборваться из-за единственного звонка на Украину, пишет обозреватель Le JDM Ришар Латендресс. Это ещё одно доказательство «невезучести» страны после выхода из состава СССР, уверен журналист. После того как на протяжении многих лет государство было приманкой для разного рода авантюристов и политических интриганов, оно попало под прицел американских демократов, намеренных сместить Трампа и уничтожить Украину в процессе, поясняет автор.

Существует вероятность, что «бурный» президентский срок Дональда Трампа оборвётся из-за простого телефонного звонка на Украину, полагает обозреватель Le Journal de Montréal Ришар Латендресс. «Украина! Из всех стран! Не Россия, не Китай, не Иран или Северная Корея. Украина — вторая по величине страна Европы и, вероятно, находящаяся в самом плачевном положении», — недоумевает автор.

Как напоминает журналист, выйдя «пошатываясь» из состава СССР в 1990-х годах, «невезучие» украинцы столкнулись с коррупцией, которая в итоге превратила их страну в одно из беднейших государств континента, уступающее лишь крошечной Молдавии с населением 3,5 млн человек. «Радоваться нечему», — заключает автор.

Желающие поживиться за украинский счёт стали прибывать отовсюду. По словам обозревателя, русские откололи у неё уголок территории и продолжают «разжигать беспорядки» на востоке страны; притворившиеся «старшими братьями» американцы в течение многих лет набивали карманы миллионами долларов; а европейцы, хоть и оказывают помощь, также преследуют собственные интересы.

«Надо сказать, что Украина была обречена стать приманкой для авантюристов и иных политических интриганов», — замечает автор статьи. По его убеждению, эта страна не граничит с Евросоюзом: она сама является границей между Россией и ЕС, как и между Россией и НАТО.

Как напоминает журналист, впервые слово «Украина» вошло в политический словарь Дональда Трампа в 2016 году. Глава избирательного штаба будущего президента Пол Манафорт был связан с Виктором Януковичем, который, благодаря усилиям американского советника, смог реабилитироваться после проигрыша на президентских выборах, однако в 2014 году вновь лишился власти на волне «большой антикоррупционной чистки» — Манафорт, тем временем, успел обналичить десятки миллионов долларов.

Хантер Байден, в свою очередь, не имел никакого отношения к газовой отрасли Украины, если не считать того, что он был сыном вице-президента США Джо Байдена, однако это не доказывает, что он действовал вне закона, напоминает Латендресс. Однако независимо от того, являются ли действия Байдена подозрительными или нет, Владимир Зеленский вряд ли может позволить себе наживать врагов — тем более таких, как Дональд Трамп, считает автор.

Зеленскому удалось прийти к власти на Украине без какого-либо политического опыта, благодаря своей программе борьбы с коррупцией, однако реальность оказалась сложнее сценариев, которые выдавались ему во времена его актёрской карьеры, отмечает Латендресс. «Русские сепаратисты» на востоке Украины до сих пор отказываются возвращаться под юрисдикцию Киева и пользуются российскими поставками оружия. Упорствует и Владимир Путин, «захвативший» полуостров Крым* в 2014 году и не планирующий его возвращать, несмотря на то что российская экономика «загнивает» под гнётом западных санкций.

Совсем недавно Зеленский добился прогресса в деле вступления страны на путь «справедливости и честности», однако, к несчастью для него, «репутация Украины пострадала после её взрывного возвращения в американскую новостную повестку», отмечает обозреватель. «А учитывая, что американские демократы нацелились на смещение Трампа с должности, подождите — они будут обгладывать украинскую кость до тех пор, пока от неё вообще ничего не останется», — прогнозирует журналист.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).