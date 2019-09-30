Экс-генпрокурор Украины: у Киева нет оснований для проведения расследования в отношении Байденов

Бывший украинский генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у его страны нет причин расследовать действия политического конкурента президента Дональда Трампа Джо Байдена. Как сообщает «112 Украина», Луценко добавил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына должно начаться в США, и это не юрисдикция Украины.

У Украины нет причин расследовать действия политического конкурента президента Дональда Трампа Джо Байдена. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Я не знаю, какие могут быть причины для расследования в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством», — заявил Луценко.

Он отметил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына должно начаться в США, это не юрисдикция Украины.

По словам экс-генпрокурора, он встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Джулиани, который спросил его, возможно ли расследовать дело Байдена на Украине.

«Я сказал ему то же самое, что сказал вам, — это не моя юрисдикция. Вероятно, это будет юрисдикция США. Если вы отправите мне запрос, да, я предоставлю вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины — это был мой ответ», — сказал Луценко.

Как напоминает украинский канал, Трамп и его союзники предполагают, что Байден, будучи вице-президентом при администрации президента Барака Обамы, требовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, поскольку тот расследовал деятельность украинской газовой компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

Хантер Байден вошёл в совет директоров Burisma в 2014 году. На то время его отец играл ключевую роль в политике США в отношении Украины. Луценко отметил, что любая возможная растрата в Burisma произошла за два или три года до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров.

Джо Байден в настоящее время является главным конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.

Усилия Трампа были направлены на то, чтобы добиться от украинского руководства проведения расследования в отношении Байденов. Стенограмма звонка, который Трамп сделал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, показывает, что он призвал его расследовать обвинения в коррупции против Байдена и его сына.

Таким образом, Трамп надеялся дискредитировать Байдена в глазах американских избирателей.

В жалобе, поданной в прошлом месяце, информатор из разведывательного сообщества сообщил о своей «неотложной обеспокоенности» тем, что президент использовал свои полномочия, чтобы «добиться вмешательства со стороны иностранного государства» в американские выборы в 2020 году.

Расследование, начатое во вторник для проведения процедуры импичмента Трампа, теперь сосредоточено именно на звонке Трампа президенту Украины по поводу обвинений против Байдена.

Демократы обвиняют Трампа в незаконном обращении за иностранной помощью в надежде облить грязью Байдена.

Трамп также обвиняется в том, что он использовал военную помощь Украине в качестве инструмента влияния в переговорах.

Президент Трамп назвал обвинения обманом и очередной «охотой на ведьм».