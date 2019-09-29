Slate: скандальный разговор между президентами США и Украины продемонстрировал «классического Трампа»

«Если бы в 2016 году мне сказали, что Дональд Трамп ещё до конца своего первого срока окажется под угрозой импичмента, я бы не был шокирован. Но если бы мне сказали, что это будет связано с поставкой военной техники Украине, я был бы очень удивлён», — пишет в своей статье для Slate Джошуа Китинг.

Хотя этот вопрос крайне важен для Украины, в США ранее он представлял интерес в основном для специалостов в области национальной безопасности и для некоторых ключевых фигур на Капитолийском холме, отмечается в статье.

Всё изменилось на прошлой неделе, когда из-за жалобы разоблачителя отношения между Вашингтоном и Киевом оказались в центре крупнейшего в США политического скандала.

Вопрос о продаже оружия украинскому правительству вновь и вновь поднимался с начала первой президентской кампании Трампа. В основном это был подсюжет более масштабной темы российского вмешательства в выборы.

Но теперь появились доказательства того, что Трамп, возможно, пытался использовать поставку летальных вооружений, чтобы оказать давление на украинского президента и добиться от него расследования в отношении Джо Байдена.

Согласно восстановленной стенограмме разговора между Владимиром Зеленским и ДональдомТрампом, последний 25 июля заявил, что в отличие от европейских стран, в частности Германии, «Соединённые Штаты были очень, очень добры к Украине». Затем глава Белого дома попросил украинского лидера об «одолжении»: провести расследование, как указывается в статье, «теории заговора» с участием фирмы CrowdStrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, а также сотрудничать с его адвокатом Рудольфом Джулиани и генеральным прокурором США Уильямом Барром в расследовании дела Джо Байдена и его сына Хантера.

Во многих отношениях этот разговор демонстрирует классического Трампа с его одержимостью тем, что жадные союзники Америки не платят свою долю и обдирают США, поскольку, по его мнению, иностранная помощь и военная защита должны предоставляться только тем странам, которые отвечают любезностью на любезность.

И это едва ли первый случай, когда Трамп проводит связь между интересами национальной безопасности страны и своими политическими интересами.

«Может показаться маловероятным то, что помощь Украине способна спровоцировать такой крупный скандал для администрации Трампа, но во многих отношениях всё выглядит логично», — подытоживает Джошуа Китинг свою статья для Slate.