Бывший уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией осудил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Германия только говорит и не помогает его стране. В интервью Badische Zeitung немецкий политик напомнил, что Берлин дал Киеву €1,4 млрд, а также обвинил Зеленского в заискивании перед главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Ничего подобного я никогда не наблюдал», — прокомментировал транскрипт телефонных переговоров президентов Украины и США бывший уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. «Меня беспокоит то, что в нём речь шла о европейской и немецкой помощи для Украины. Зеленский был на тысячу процентов согласен с Трампом, что Германия только говорит и ничего не делает. При этом после ЕС и США ФРГ — третий по важности спонсор Украины, вложивший в страну 1,4 миллиарда евро. Меня смущает, что украинский президент согласился с Трампом».
Зеленский надеется, что Украина будет играть важную роль в американской политике и что Трамп усилит поддержку его страны. «Вопрос, однако, в том, всё ли мы знаем об этом разговоре. Ведь есть только протокол, составленный по воспоминаниям чиновников, который, возможно, отредактировали. Главный вопрос для США: «Угрожал ли Трамп?» В протоколе этого нет. Он сначала перечислил, чего хорошего США сделали для Украины, а потом попросил о маленьком одолжении, а именно собрать компромат на Джо Байдена и его сына. Это можно расценить только как косвенное давление», — поделился своим мнением немецкий политик.
Также Эрлер отметил заискивающий тон Зеленского. Сам он присутствовал на многих переговорах членов немецкого правительства с иностранными политиками. В массе своей они ведут себя уверенно. «Такая поспешность в желании угодить — это ненормально», — подчеркнул Эрлер. По его словам, правильной реакцией в такой ситуации было бы извиниться и сказать, что ты не можешь вмешиваться в предвыборную борьбу в США.
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