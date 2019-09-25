CNN: детали расшифровки — сначала Трамп рассказал о поддержке Украины, а потом попросил об услуге

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент попросил украинского лидера провести расследование деятельности кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера на Украине, передаёт CNN. Трамп не предлагал Зеленскому что-то в обмен на подобное расследование, но всё же напомнил, что США оказали Киеву серьёзную поддержку.

ПАМЕЛА БРАУН, старший корреспондент CNN в Белом доме: Это пятистраничная расшифровка, где, по всей видимости, почти целиком приведён тот самый июльский телефонный разговор, в ходе которого президент Трамп несколько раз попросил президента Украины Зеленского пойти на сотрудничество с генпрокурором Барром и с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани и провести расследование в отношении самого Байдена и его сына Хантера.



Должны отметить, что впервые контакты с Джулиани президент упоминает лишь на четвёртой странице расшифровки — всего их, напомню, пять, а разговор о Байдене заходит на четвёртой.



После стандартного обмена любезностями президент начинает разговор с того, что рассказывает украинскому лидеру о том, как сильно США уже помогли Украине по сравнению с европейскими странами; конкретно о военной помощи он не говорит, но отмечает, что США «очень, очень хорошо» обошлись с Украиной. Получается, что это не прямое предложение о сделке «баш на баш», однако президент явно подводил беседу к своей просьбе в адрес Украины.



После слов о том, как США помогали Украине, Трамп говорит: «Я хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение». Он просит украинскую сторону изучить вопрос о том, как эта страна повлияла на выборы 2016 года, во время которых он говорил, не предъявляя каких-либо свидетельств, что Украина имеет доступ к серверу национального комитета Демократической партии.



Далее, к четвёртой странице, он переходит к Байдену. Трамп говорит: «Много говорят о Байдене и его сыне, и многие люди хотели бы знать, прекратил ли Байден преследование в суде компании, связанной с его сыном». Нельзя забывать, что свидетельств, подтверждающих заявления, сделанные президентом в ходе звонка, нет.



В ответ на упоминание президентом Байдена Зеленский говорит, что этим вопросом займётся новый прокурор. Надо отметить, что в конце расшифровки содержится предупреждение о том, что этот документ не является, цитирую, «дословным протоколом». Далее там говорится следующее: «В тексте этого документа содержатся записи и воспоминания дежурных сотрудников ситуационного центра и персонала комитета по национальной безопасности, которым было поручено слушать беседу, пока она происходила, и фиксировать её в письменной форме».



Подчеркну, что, как заявил высокопоставленный чиновник Белого дома, существует специальное программное обеспечение для распознавания голоса, которое, по его словам, формирует расшифровку, а затем уже её изучают те люди, которые слушали беседу, чтобы удостовериться в том, что всё записано правильно.



Кроме того, здесь было бы важно сделать шаг назад: всё это покрывает лишь часть жалобы разоблачителей по поводу президента Трампа, это далеко не полная картина. Впрочем, Белый дом готовится передать эту жалобу в конгресс, и нам сообщают, что это может произойти сегодня. Слово вам.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 25 сентября 2019 года.