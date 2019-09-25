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Fox News: после скандала с Зеленским о честных телефонных переговорах мировых лидеров можно забыть

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Разоблачение» телефонного разговора Трампа с Зеленским повредило безопасности США и миру во всём мире, заявляет ведущий Fox News Шон Хэннити. По его словам, даже после ухода Трампа из Белого дома ни один иностранный руководитель не станет говорить с американским президентом начистоту. Ведь всё, что сказано по телефону, может стать достоянием общественности.

Ни один глава государства в мире не будет честно разговаривать по телефону с каким-либо президентом Соединённых Штатов. Хорошо ли это для нашей безопасности?

Я бы счёл хорошим то, что в нашей конституции перечислены полномочия (президента и конгресса. — ИноТВ) и у нас — да! — всего один главнокомандующий в каждый момент времени. И я не припомню ни одного случая в истории этой великой страны, до Дональда Трампа, когда телефонные разговоры президента с другими мировыми лидерами неоднократно похищались бы и сливались общественности. Теперь такое сплошь и рядом!

Кто слил содержание телефонного разговора президента с австралийским премьер-министром? Кто слил заявления разоблачителя — хотя никакой он не разоблачитель! — о телефонном разговоре с украинским президентом?

Доверие теперь навсегда разрушено. Каждый глава государства в мире, которому доведётся говорить по телефону с президентом США, скажет: «Наверняка когда-нибудь это сольют». Это уже не будет честный разговор, который мог бы способствовать миру во всём мире!

Но похоже, что у каждого демократа в палате представителей на уме лишь одно – ненасытное желание, навязчивая идея: «Импичмент Трампу!»

Дата выхода в эфир 24 сентября 2019 года.

 

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источник
Fox News США Северная Америка
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