Washington Post: так плохо для нашей страны — Трамп отреагировал на начало процедуры импичмента в конгрессе

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей США начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента, передаёт The Washington Post. При этом Трамп обвинил демократов в том, что подобными известиями они «испортили важный день в ООН».
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что конгресс начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.
«Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование в рамках импичмента», — заявила Пелоси.
По её словам, действия Трампа показывают, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов».
Как отмечает The Washington Post, Пелоси рассматривала вопрос о создании специального комитета для проведения расследования, однако приняла решение о том, что этим расследованием займется комитет палаты представителей по вопросам судопроизводства, наделённый соответствующими полномочиями.
«Такой важный день в ООН, так много работы и так много успеха — и демократы целенаправленно должны были это разрушить и испортить с помощью множества срочных новостей из серии «охота на ведьм». Так плохо для нашей страны», — отреагировал президент на своей страничке в Twitter.
Как отмечает издание, основанием для импичмента Пелоси сочла телефонный разговор главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским, входе которого он якобы потребовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера. Тем временем Трамп сообщил, что дал разрешение на публикацию полной расшифровки своего телефонного разговора с Зеленским.
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