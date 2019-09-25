Трамп: мы не можем допустить получения Ираном ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп назвал Иран одной из самых серьёзных угроз мировой безопасности, передаёт CNN. Кроме того , во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Трамп призвал не допустить получения исламской республикой ядерного оружия и средств его доставки.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с другими странами. Мы стремимся к миру, сотрудничеству и взаимовыгодным отношениям со всеми. Однако я всегда буду стоять на защите американских интересов.

На данный момент одну из самых серьёзных угроз безопасности миролюбивым странам представляет репрессивный режим Ирана. Всем нам хорошо известно, что режим сеет смерть и разрушение. Иран является главным спонсором терроризма, кроме того лидеры страны разжигают трагические войны в Сирии и Йемене.

В то же время режим растрачивает национальное богатство и будущее страны, фанатично пытаясь заполучить ядерное оружие и средства его доставки. Мы не должны допустить этого. Мы должны остановить продвижение Ирана к ядерному оружию и ракетам. Для этого я вывел США из ужасной ядерной сделки. Её дни сочтены. По условиям сделки, не разрешается проводить инспекции ряда важных объектов, и она не охватывает баллистические ракеты.

После выхода из сделки мы ввели против страны суровые экономические санкции. В надежде освободиться от них режим пошёл по путирасширения насилия и ничем не спровоцированной агрессии.

В ответ на недавнее нападение Ирана на нефтяные объекты в Саудовской Аравии мы ввели самые жёсткие санкции в отношении Центрального банка и суверенного фонда благосостояния Ирана.

Все страны обязаны действовать. Ни одно ответственное государство не должно субсидировать жажду крови Ирана. Санкции не могут быть сняты до тех пор пока страна продолжает вести себя угрожающе. Санкции будут ужесточаться. Своими действиями лидеры Ирана превратили гордую страну в очередной пример того, что происходит, когда правящая элита предаёт свой народ и встаёт на путь увеличения собственной власти и богатства.