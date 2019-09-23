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Le Monde: Макрон надеется снизить напряжённость между Тегераном и Вашингтоном

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжит играть роль посредника между США и Ираном на Генассамблее ООН, сообщает Le Monde. Накануне заседания французский лидер выступил за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий и отметил, что после выхода Соединённых Штатов из ядерной сделки обстановка в Персидском заливе только продолжает накаляться, тогда как многостороннее сотрудничество (мультилатерализм) позволяет эффективнее разрешать региональные конфликты.
Le Monde: Макрон надеется снизить напряжённость между Тегераном и Вашингтоном
Reuters

Через месяц после саммита «Большой семёрки» в Биаррице, на котором благодаря стараниям Эммануэля Макрона зародилась надежда на ослабление напряжения в Персидском заливе, президент Франции хочет закрепить свой успех на Генеральной Ассамблее ООН, пишет Le Monde. На сессии, которая откроется в понедельник, 23 сентября, глава государства постарается подтвердить свой новый международный авторитет, объявив о своей борьбе с изменением климата — важной политической повесткой, а также подчеркнуть эффективность своей дипломатической политики.

Как отмечает издание, главе Франции будет непросто из-за сложившейся тяжёлой международной обстановки. Так, за последние два дня ещё больше усилилось напряжение между Тегераном и Вашингтоном: Трамп выслал подкрепление американским войскам, а исламская республика привела свои войска в боевую готовность. Мохаммед Джавад Зариф объявил об опасности «полномасштабной войны», однако в интервью телеканалу CNN 22 сентября гораздо более осмотрительно заверил, что президент Хасан Рухани согласен сесть за стол переговоров с Дональдом Трампом, если тот «готов сделать всё необходимое», то есть снять санкции в обмен на «постоянные проверки иранских ядерных объектов».

Таким образом, что-то сдвинулось с мёртвой точки, и Макрон надеется, что в Нью-Йорке, где окажутся обе стороны конфликта, могут произойти положительные изменения. Тем не менее президент признаёт, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой обвинили Иран, не увеличила шансы на встречу. Ссылаясь на множество телефонных разговоров с Трампом и Рухани, глава Франции подчёркивает диаметрально противоположные подходы Вашингтона и Тегерана к решению проблемы: если иранцы считают, что встреча возможна только в конце всего процесса, то американцы надеются провести её в ближайшее время. Также Эммануэль Макрон указал, что «Дональд Трамп решает всё быстро и в одиночку», везде ищет компромисс и достаточно легко поддаётся убеждению. В то же время Хасан Рухани обязан действовать с оглядкой на всю иранскую систему власти и 40 лет её истории.

По сообщению французской газеты, Франция послала своих экспертов, чтобы разобраться в произошедших атаках на нефтедобывающую саудовскую компанию Aramco. Эммануэль Макрон назвал это нападение «военным действием нового типа, которое меняет экосистему региона и создаёт новый расклад сил», однако повышение градуса напряжённости является «главным стратегическим просчётом как для них (иранцев. — Ино ТВ), так и для всего региона».

С самого начала развития конфликта Макрон пытался играть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, напоминает Le Monde. В первый день Генассамблеи он встретится с Борисом Джонсоном и Ангелой Меркель — лидерами двух стран, которые подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с Ираном в июле 2015 года. Также у президента запланированы встречи с Дональдом Трампом и Хасаном Рухани, но пока неясно, в каком порядке они пройдут.

Как пишет издание, Эммануэль Макрон выступает за сохранение ядерной сделки и утверждает, что выход из неё ослабляет позицию Америки, пока она не предлагает альтернативы. Также президент заявил о необходимости усилить действие договора по четырём пунктам: закрепить его положения, завершить их выполнение после 2025 года, контролировать активность Ирана в ракетной отрасли и прекратить его действия по дестабилизации региона. «Два года, прошедшие после выхода США (из сделки.— Ино ТВ), не позволили ни решить вопрос ядерной программы Ирана, ни сократить количество конфликтов в регионе», — отметил французский лидер. Он подчеркнув, что обсуждения сосредоточились на ядерном оружии, хотя в реальности Тегеран использует в том числе другие способы, например, нападение на нефтяные танкеры в Ормузском проливе и американский беспилотник, создание напряжённости в регионе и последние атаки на саудовские НПЗ.

Призывая к «сильному и гибкому мультилателаризму», Макрон хочет продемонстрировать одновременно его важность и его пределы в разрешении кризисных ситуаций. Так, по мнению президента, пересмотр условий СВПД некоторыми гарантами, которые решили из него выйти, привёл к повышению напряжённости в регионе. «Слабый мультилатерализм поощряет страны-изгои  как мы наблюдали в Сирии в 2013 году, когда не были соблюдены границы, определённые Башару Асаду, и это привело к появлению двух победителей в регионе Ирану и России, — цитирует французское издание слова президента. — Напротив, сильный мультилатерализм, который продемонстрировали США в апреле 2018 года в ответ на химическую атаку, привёл к хорошим результатам».

Как пишет в заключение Le Monde, дипломатические решения, которые предложит Макрон в Нью-Йорке, помогут и простым французам: при угрозе безопасности в Персидском заливе растут цены на бензин, что влияет на покупательскую способность населения. Кроме того, конфликты в регионе влияют на безопасность других стран, потому что создают эффект домино, который сложно контролировать.

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Le Monde Франция Европа
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