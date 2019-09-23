Le Monde: главной темой заседания ООН станет вопрос Ирана

Конфликт в Персидском заливе станет основной темой Генассамблеи ООН, которая при активном участии Франции постарается найти мирное решение проблемы, пишет Le Monde. Тем не менее рост напряжения выгоден Ирану, который уверяет, что готов развязать войну, и заставляет мировое сообщество играть по своим правилам.

Иранский вопрос станет главным в работе Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется в понедельник, 23 сентября, и объединит лидеров или министров иностранных дел 193 стран-членов, сообщает Le Monde. Для генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша конфликт в Персидском заливе имеет первостепенное значение, и, по его словам, в этой области Совет безопасности должен сыграть важную роль.

«Необходимо попытаться ускорить процесс деэскалации путём ослабления максимального давления США на Иран и ослабления стратегии максимального сопротивления Тегерана», — подчеркнула администрация Эммануэля Макрона, заверив, что это станет одной из приоритетных задач президента в Нью-Йорке, где он встретится с Трампом и его иранским коллегой Хасаном Рухани.

Как отмечает издание, во время саммита G7 американский лидер не стал встречаться с главой внешнеполитического ведомства Ирана во время его неожиданного визита в Биарриц, заявив, что готов провести переговоры с Хасаном Рухани на полях Генассамблеи ООН. Однако в свете произошедших 14 сентября нападений на нефтедобывающие объекты саудовской компании Aramco, в которых обвиняют Иран, встреча глав двух государств представляется маловероятной. Тем не менее не исключено, что состоится собрание в более широком масштабе, включая лидеров стран, которые являются постоянными членами Совета безопасности (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай), и канцлера Германии.

Толчком к разразившемуся кризис послужил выход США из договора от 15 июля 2015 года, предполагавшего международный контроль над ядерной программой Тегерана и её заморозку. После этого Вашингтон снова ввёл санкции против Ирана, который стал задерживать танкеры в Ормузском проливе, нарушать всё больше пунктов заключённого соглашения, а также возобновил обогащение урана сверх установленного порога в 3,67%.

Атаки на Aramco только осложнили ситуацию, однако Белый дом, осуждая «акт агрессии», избегает эскалации напряжённости и, по словам госсекретаря США Майка Помпео, надеется на «мирное разрешение конфликта». При этом, даже как будто желая сесть за стол переговоров, администрация Трампа проводит по меньшей мере неразборчивую политику. Так, в пятницу американский президент объявил о санкциях против иранского Центробанка и государственных фондов, однако нерешительность в принятии контрмер скомпрометировала Вашингтон в глазах его союзников в Персидском заливе и была воспринята как слабость Тегераном.

В то же время администрация Трампа не соглашается пересмотреть майское усиление санкций чтобы позволить восьми странам (в том числе Китаю, Японии и Индии) закупать иранскую сырую нефть. Такая неуступчивость уже привела к обвалу экспорта в стране: 200 тыс. баррелей в день вместо миллиона в начале года. Тегеран требует возвращения ранее существовавшего статуса-кво или хотя бы ослабления санкций в качестве необходимого условия каких-либо переговоров.

По сообщению Le Monde, Эммануэль Макрон с июня пытался играть роль посредника между Вашингтоном и Тегераном, призывая отменить санкции в обмен на соблюдение Ираном своих обязательств по договору 2015 года. Администрация президента признаёт, что «нельзя заставить участвовать в переговорах тех, кто этого не хочет». Кроме того, в конце августа французское правительство предложило открыть в пользу Тегерана кредит на $15 млн, который является гарантией продажи нефти и эквивалентом трёх месяцев экспорта. Это дало бы глоток свежего воздуха иранской экономике, находящейся на грани обвала.

Как напоминает издание, Франция с самого начала играла важную роль в подготовке договора 2015 года, поэтому сейчас она принимает активное участие в решении иранского вопроса. Однако усилия Парижа вряд ли приведут к прогрессу: европейцам не удастся помочь Тегерану материально без одобрения Соединённых Штатов. Инициированные Францией переговоры, которые зайдут в тупик, выгодны Ирану, который добьётся одной из своих главных целей — спровоцировать определённый раскол между странами Запада.

Такая стратегия, замечает газета, уже доказала свою эффективность: нагнетая напряжение в регионе, Иран ускорил разрыв Трампа, который выступает против войны, и его советника по национальной безопасности Джона Болтона. В Иране, где его считают идеологом стратегии максимального давления, отставку «ястреба» Белого дома восприняли как победу, которая прибавилась к отказу Трампа нанести удар по Исламской республике после того, как она сбила 20 июня американский дрон.

Таким образом, Иран может с определённой долей уверенности усиливать давление на систему безопасности в регионе — такова изнанка его дипломатических усилий. Нарушение равновесия в Ормузском проливе и последовавшие за ним скачки цен на нефть не помогли Тегерану укрепить своё положение на мировой арене, однако нападения на Aramco сыграли свою роль. В четверг в эфире американского телеканала CNN глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что любой военный ответ американцев или саудитов на атаки по нефтяным объектам приведут к «тотальной войне».

План Ирана заключается в следующем: показать, что страна готова развязать в регионе конфликт, который заставит подскочить цены на нефть в преддверии президентских выборов в Америке, и продемонстрировать открытость к мирному решению конфликта, но на своих условиях. Пока, как отмечает Le Monde, такая рискованная стратегия себя оправдывает: Иран хочет убедить мир, что стоимость масштабного противостояния окажется для его противников намного больше, чем для него самого, а также, играя на страхе войны, лишить мировую дипломатию последней защиты.