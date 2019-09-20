Svenska Dagbladet: от мира до войны США и Иран отделяет один неверный шаг

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп по политическим соображением «боится новой большой войны на Ближнем Востоке как чумы», в сложившейся обстановке достаточно одной провокации или ошибки, чтобы между Вашингтоном и Тегераном начался вооружённый конфликт, пишет Svenska Dagbladet. Как отмечает шведская газета, этому способствует угрожающая риторика Трампа, холодность Тегерана, а также наличие вокруг Ирана большого количества американских войск.

Американский президент определённо боится новой большой войны на Ближнем Востоке как чумы. Встревание в неё посреди предвыборной кампании — это, должно быть, худший сценарий с точки зрения слогана «Америка превыше всего», пишет Svenska Dagbladet.

Вместе с тем при Дональде Трампе США не сказать, чтобы уменьшили степень своего участия в мировых делах. Несмотря на недовольство, которое американский лидер высказывал в адрес НАТО по поводу недостаточных трат на оборону, Вашингтон усилил военное присутствие в Европе. Обещания вывести войска из Афганистана так и остались обещаниями: в этой стране по-прежнему находятся 14 тыс. американских солдат.

При этом Трамп был готов лично вести переговоры с высшим руководством «Талибана»* и афганским президентом Ашрафом Гани в своей резиденции в Кэмп-Дэвид. Тем не менее переговоры сорвались после нового кровавого теракта в Кабуле, в результате которого погиб один американский солдат. Теперь перспектива вывода войск кажется ещё более туманной.

Дональд Трамп активно вводил санкции против различных стран, рассыпаясь в военных угрозах с тем, чтобы склонить своих оппонентов к уступкам. Тем не менее пока что его тактика успехом не увечилась.

Диалог с Северной Кореей по ядерному оружию также не принёс результатов, торговый конфликт с Китаем продолжается, а отношения с Россией не изменились ни на йоту.

Самой большой фактор риска — это Иран. Не вняв предупреждениям, Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки 2015 года с тем, что бы принудить Иран к заключению более хорошего соглашения. Единственным результатом такого шага стало то, что Тегеран также начал игнорировать договор и занимается провокациями в Персидском заливе, захватывая иностранные нефтяные танкеры.

В июне Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник, который, по их словам, находился в иранском воздушном пространстве. Впоследствии Трамп заявил, что США от атаки отделяли всего лишь 10 минут.

Несмотря на очевидный внешнеполитический риск вооружённого конфликта, администрация Трампа продолжает увеличивать дипломатическое давление на религиозное руководство в Тегеране. В частности, после атаки на саудовский нефтяной комплекс на прошлых выходных Трамп заявил, что США «заряжены и готовы». Вместе с тем госсекретарь США Майк Помпео использовал выражение «акт войны», имея в виду роль Ирана в этих событиях. Тегеран же в свою очередь все обвинения по-прежнему отрицает.

В военном плане США в Персидском заливе действуют с позиции силы, так как американские военные базы развёрнуты по всему арабскому миру. В Ираке — 5 тыс. солдат; в Бахрейне — 7 тыс. солдат и штаб 5-ого флота США; в Кувейте — 13 тыс. солдат, два аэродрома и база морской пехоты; в Катаре — штаб Центрального командования США на Ближнем Востоке и ещё 13 тыс. военнослужащих. В ОАЭ — крупнейшая американская морская база за пределами США, на которой располагаются 5 тыс. солдат, истребители и беспилотники. В Саудовскую Аравию США также направили системы ПВО, истребители и около тысячи солдат. Кроме того, Персидский залив патрулируют американские корабли, которые должны предотвратить любые попытки Ирана захватить танкеры других держав.

Несмотря на ряд угрожающих шагов, Трамп попытался усадить иранцев за стол переговоров. Однако пока что Иран к подобным приглашениям относится весьма прохладно.

«Мы не колеблясь встанем на защиту нашей территории», — заявил по этому поводу глава МИД этой стран Джавад Зариф, предупредив о возможности начала «полномасштабной войны» в том случае, если США или Саудовская Аравия нападут на Иран.

«Судя по всему, стороны не настроены на компромисс. Искрой может стать новая провокация — или ошибка. И тогда позиционная война может перейти в реальные боевые действия», — подытоживает Svenska Dagbladet.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.