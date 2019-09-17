Tagesspiegel: выборы на носу — Трамп не может позволить себе войну с Ираном

Даже если Дональд Трамп окажет максимальное давление на Иран, ему всё равно не удастся «поставить эту страну на колени», пишет Der Tagesspiegel. Дальнейший же рост напряжённости в разгар президентской предвыборной гонки в США и вовсе совершенно некстати для американского лидера, утверждает немецкое издание.

Всегда было понятно, что стратегия максимального давления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «не поставит на колени» Иран, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

В результате с каждым днём становится всё более очевидным то, что глава Белого дома «просчитался» и тем самым «вырыл сам себе яму», констатирует автор статьи Мальте Леминг.

Практически все эксперты по Ближнему Востоку, пишет журналист Der Tagesspiegel, сходятся во мнении, что своей политикой «максимального давления» Дональд Трамп не заставит Тегеран сесть за стол переговоров.

«Эффект от санкций на авторитарный режим и без того чрезмерно переоценивается. Тот, кто оценивал происходящее реалистично, прогнозировал, что ситуация накалится. Собственно, именно это и произошло», — подчёркивает Леминг.

На данный момент «самой опасной провокацией» стали авиаудары по саудовским нефтеперерабатывающим заводам, и для президента Соединённых Штатов случились они «совершенно не вовремя», считает автор статьи.

«Дальнейший рост напряжённости посреди стартующей предвыборной борьбы за пост президента был бы для Трампа совсем некстати. Что он от этого выиграет — непонятно, а риск при этом велик. У Ирана хорошие отношения с Ливаном, Сирией, Ираком, Афганистаном, Йеменом. Не напрямую в конфликт также будут вовлечены Россия и Китай. Главным предвыборным обещанием Трампа было закончить «бессмысленные войны» Америки и вернуть домой американских солдат. Если он его не сдержит, он может утратить доверие своих избирателей», — поясняет журналист немецкого издания Der Tagesspiegel.