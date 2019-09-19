CNN: в дипломатию веры всё меньше — США грозят санкциями, а Иран обещает ответить на агрессию

В Иране не сочли весомыми доказательства Эр-Рияда о вине Тегерана в нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает CNN. При этом возможность дипломатического решения кризиса становится всё менее вероятной: США грозят новыми санкциями, а Иран обещает ответить на любые военные действия со стороны.

Возможно, они (иранцы. - прим ИноТВ) готовы к войне, но также продолжают отрицать какую-либо связь с авиаударами по Саудовской Аравии. Иран также предупреждает США, что незамедлительно ответит на любые военные действия в свой адрес. С подробностями из Тегерана Ник Пейтон Уолш.



НИК ПЕЙТОН УОЛШ, старший международный корреспондент CNN: Ни одно из последних событий не указывает на близкое мирное решение кризиса. Иран продолжает активно реагировать, всё ещё отрицая причастность к нападениям, и вновь указывая на первые заявления: что это дело рук повстанцев-хуситов в Йемене, которые взяли на себя ответственность за нападения с помощью десяти беспилотников.



Однако сегодня после пресс-конференции Министерства обороны Саудовской Аравии советник президента Ирана Хасана Рухани заявил, что это доказывает лишь то, что Саудовская Аравия ничего не может доказать или ничего не знает. По существу, там признали отсутствие весомых доказательств, которые могли бы поддержать утверждение о вине Ирана. Его вскоре после нападений высказал госсекретарь США Майк Помпео.



Нам также стало известно о реакции министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа на объявление Трампа о том, что в ближайшие дни будут введены, «новые существенные санкции против Ирана». Зариф назвал это продолжающимся экономическим терроризмом, который, говоря его словами, направлен против обычных иранцев.



Честно говоря, сложно сказать, на кого могут быть направлены эти новые американские санкции. США усиливали давление на продажу нефти Ираном, способствуя её существенному снижению. Это определённо известно множеству стран. Союзники Ирана высоко ценят его нефть и пытаются понять, как продолжать покупать её.



Однако основной вопрос относительно новых санкций: будут ли они эффективны, если мир и люди, которые ведут бизнес с Ираном, решат отказаться от него, опасаясь ответных мер США. Необходимо посмотреть, что ещё может сделать администрация США, чтобы навредить иранской экономике, которая и так уже пострадала.



Как нам также стало известно, уменьшается вероятность дипломатического решения кризиса. Высший руководитель Ирана аятолла Хаменеи заявил, что его страна не намерена вести переговоры с США ни на каком уровне. При этом всё меньше шансов у стран провести переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, потому что сегодня местные государственные СМИ предположили, что иранские официальные лица — президент и министр иностранных дел, — не получат визы для поездки на жизненно важный для них саммит.



Таким образом, пока Майк Помпео делает громкие заявления в Эр-Рияде, обвиняя Иран, называя нападения актом агрессии, в Тегеране придерживаются той же позиции, что и раньше: возлагают ответственность на хуситов в Йемене, и опасаются дальнейшего вреда новых санкций для простых иранцев.

Но, Джереми, мне кажется, иранцы задаются вопросами, что произойдёт дальше и когда появятся эти весомые доказательства неоднократных американских обвинений.

Ник Пейтон Уолш, CNN, Тегеран.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 19 сентября 2019 года.