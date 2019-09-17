Press TV: США не поставят Иран на колени — Хаменеи отверг возможность любых переговоров

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести переговоры с США ни на каком уровне, пишет на своём сайте Press TV. По словам Хаменеи, диалог означал бы успех политики максимального давления Вашингтона против Тегерана.

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи исключил возможность переговоров с США «на любом уровне», сообщает Press TV.

По словам аятоллы, согласиться на ведение переговоров было бы равносильно отступлению перед политикой максимального давления Белого дома, состоящей из «санкций, угроз и напыщенных речей».

«Переговоры означали бы, что Вашингтон навязывает свои требования Тегерану. Это также было бы объявлением победы американской кампании максимального давления, — отметил Хаменеи. — Поэтому иранские официальные лица от президента и министра иностранных дел и других единогласно объявили, что мы с США не будем вести переговоры — ни двусторонние, ни многосторонние».

Он также добавил, что Иран может пойти на диалог с США, только если Вашингтон откажется от угроз в адрес Тегерана и вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Не обошёл своим вниманием Хаменеи неоднократные и весьма противоречивые сообщения о намерениях США начать диалог.

«Иногда они говорят о переговорах без предварительных условий. А иногда ставят 12 условий для переговоров. Подобные заявления либо последствие их хаотичной политики или уловка, призванная запутать противоположную сторону», — приводит Press TV слова аятоллы, который подчеркнул, что США не удастся запутать Иран.

По словам Хаменеи, американская политика в адрес его страны «не стоит ни гроша» и Тегеран не позволит Вашингтону поставить себя на колени.