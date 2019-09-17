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Press TV: США не поставят Иран на колени — Хаменеи отверг возможность любых переговоров

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Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что его страна не будет вести переговоры с США ни на каком уровне, пишет на своём сайте Press TV. По словам Хаменеи, диалог означал бы успех политики максимального давления Вашингтона против Тегерана.
Press TV: США не поставят Иран на колени — Хаменеи отверг возможность любых переговоров
Reuters

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи исключил возможность переговоров с США «на любом уровне», сообщает Press TV.

По словам аятоллы, согласиться на ведение переговоров было бы равносильно отступлению перед политикой максимального давления Белого дома, состоящей из «санкций, угроз и напыщенных речей».
 
«Переговоры означали бы, что Вашингтон навязывает свои требования Тегерану. Это также было бы объявлением победы американской кампании максимального давления, — отметил Хаменеи. — Поэтому иранские официальные лица от президента и министра иностранных дел и других единогласно объявили, что мы с США не будем вести переговоры — ни двусторонние, ни многосторонние».
 
Он также добавил, что Иран может пойти на диалог с США, только если Вашингтон откажется от угроз в адрес Тегерана и вернётся к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
 
Не обошёл своим вниманием Хаменеи неоднократные и весьма противоречивые сообщения о намерениях США начать диалог.
 
«Иногда они говорят о переговорах без предварительных условий. А иногда ставят 12 условий для переговоров. Подобные заявления либо последствие их хаотичной политики или уловка, призванная запутать противоположную сторону», — приводит Press TV слова аятоллы, который подчеркнул, что США не удастся запутать Иран.
 
По словам Хаменеи, американская политика в адрес его страны «не стоит ни гроша» и Тегеран не позволит Вашингтону поставить себя на колени. 
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источник
Press TV Иран, Исламская Республика Азия
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Али Хаменеи Иран переговоры США
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