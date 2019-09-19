Politico: отправленный в отставку Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа

Ушедший в отставку с поста советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон подверг критике политику Дональда Трампа, направленную на сохранение мира на Ближнем Востоке, передаёт Politico. При этом Трамп заявил, что был вынужден уволить Болтона, так как из-за его призывов к ужесточению позиции в регионе политик не смог сработаться с коллегами по администрации.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, Ирана и Афганистана, сообщает Politico.

«Он несколько раз обрушился с критикой на Трампа, не называя его имени», — рассказал один из присутствовавших на закрытом обеде, организованном Институтом Гейтстоуна.

Так, как пишет издание, на закрытом мероприятии Болтон заявил, что любые переговоры с Северной Кореей или Ираном «обречены на провал». По мнению политика, лидеры этих стран заинтересованы исключительно в снятии санкций и укреплении своей экономики.

Болтон также несколько раз отметил, что отказ Трампа ответить на сбитый Ираном американский беспилотник заложил основу для последующей агрессии исламской республики и даже позволил стране напасть на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Кроме того, Болтон рассказал, что решение об ответном ударе прошло процедуру согласования и получило одобрение всех в Белом доме, однако Трамп «в последнюю минуту» передумал, никому об этом не сказав. По словам политика, президент отказался от подобного шага, послушав в том числе ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.

Болтон также предположил, что решение Трампа пригласить лидеров радикальной группировки «Талибан»* на переговоры в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвид послало бы «ужасный сигнал». Более того, это стало бы проявлением «неуважения» к жертвам теракта 11 сентября 2001 года. По мнению Болтона, вместо переговоров США следует сохранить военное присутствие в Афганистане.

Не обошёл своим вниманием ушедший в отставку на прошлой неделе советник и другие страны. В частности, он несколько раз предполагал, что, несмотря на его симпатию к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, «рано или поздно» к власти в Израиле придёт новое правительство.

Что касается Венесуэлы, Болтон заявил, что правительство президента Николаса Мадуро падёт, как только страну покинут 20—25 тыс. кубинских солдат, поддерживающих режим.

Кроме того, он счёл, что приход к власти в Великобритании лидера оппозиции Джереми Корбина был бы «роковым для особых отношений» между Соединённым Королевством и США.

Сам Трамп вечером 18 сентября также прокомментировал отставку политика, заявив, что не раз критиковал Болтона за втягивание США в конфликты на Ближнем Востоке, где страна оставила $7,5 трлн.

«Джон не мог ни с кем работать, множество людей расходились с ним во взглядах. Многие критиковали меня за то, что я взял его, прежде всего потому, что он так стремился втянуть нас на Ближний Восток, он застрял в зыбучем песке, и мы стали полицейским для Ближнего Востока. Это нелепо», — приводит Politico слова Трампа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.