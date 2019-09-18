CNN: пост принял — новым советником Трампа по нацбезопасности стал Роберт О'Брайен

Мы вещаем из Атланты. Спасибо, что смотрите CNN. Мы начинаем со срочной новости. Президент США Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности. Им стал Роберт О'Брайен, вы видите его на экране. Он сменил на посту Джона Болтона, который ушёл в отставку на прошлой неделе после неоднократных конфликтов с Трампом.



О'Брайен ранее занимал пост спецпредставителя США по делам заложников. Так, недавно он выступал ответственным за попытки американской стороны вызволить из тюрьмы в Швеции рэпера ASAP Rocky.



С подробностями о появлении нового человека в окружении Трампа наш корреспондент по вопросам безопасности Кайли Этвуд. Она с нами на связи по телефону. Расскажите нам, что собой представляет О'Брайен.



КАЙЛИ ЭТВУД, корреспондент CNN: Роберт О'Брайен работает в администрации Трампа чуть больше года, но исполняет другие обязанности. Он занимал должность спецпредставителя США по делам заложников. Этот опыт имеет большое значение для Трампа, который, как мы знаем, часто отмечает важность возвращения домой американцев, которые были ошибочно арестованы за рубежом. Нынешняя администрация уделяла большое внимание этому вопросу.

Роберт О'Брайен поддерживал хорошие отношения с президентом Трампом, нам также известно, что он близко общается с госсекретарём Майком Помпео, который до сегодняшнего дня был его начальником. И Майк Помпео поддержал рассмотрение кандидатуры О'Брайена в качестве одного из множества претендентов на этот пост советника по национальной безопасности.

На прошлой неделе Роберт О'Брайен приезжал в Вашингтон. Как нам известно, он как минимум один раз встречался с президентом Трампом. Кроме того, я также обладаю сведениями, что он встречался с госсекретарём Майком Помпео и Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа и его советником в Белом доме. Эти люди, с которыми встречался О'Брайен, — две ключевые фигуры, потому что недостаточно получить поддержку одного президента — очень важно заручиться и поддержкой тех, кому он доверяет.

У Роберта О'Брайена есть опыт работы в сфере международного права, он юрист. Он занимал ряд постов в ОНН, даже работал какое-то время с Джоном Болтоном, когда тот был в организации*. Джон Болтон — тот самый советник по национальной безопасности, которого президент Трамп уволил только на прошлой неделе из-за разногласий сразу по нескольким вопросам, включая Иран, Афганистан и инициативу президента по приглашению «Талибана»** в Вашингтон, которую Джон Болтон, как некоторые утверждают, не поддерживал.

В общем, между президентом и его прошлым советником по нацбезопасности были свои разногласия. Роберт О'Брайен — определённо, человек, не слишком близкий к Дональду Трампу. Будет интересно понаблюдать, как будут развиваться эти отношения и во что они выльются, когда этот человек станет одним из главных советников по национальной безопасности на сегодня.